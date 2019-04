Thưởng “nóng” 200 triệu đồng cho các lực lượng phá vụ án ma túy “khủng”

Ngày 24/4, ông Đặng Quốc Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã biểu dương, khen thưởng các lực lượng công an và các ngành trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Việc phá thành công vụ án ma túy lớn vừa qua thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng công an, hải quan, viện Kiểm sát nhân dân…

Trước đó, ngày 15/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Nghệ An bất ngờ khám xét căn nhà ở ngõ 161, đường Phùng Chí Kiên (phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An), do ông Phạm Văn Phi làm chủ, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 580 kg ma túy đá và 40 bánh heroin.

Toàn cảnh lễ khen thưởng.

Tiếp tục điều tra mở rộng, cơ quan điều tra khám xét nhà Võ Văn Giáp, trú tại thị trấn Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh thu giữ thêm 60 bánh heroin và 60kg ma túy đá.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành triệu tập 6 đối tượng liên quan; thu giữ tổng cộng 640 kg ma túy đá, 100 bánh heroin, 9 sổ tiết kiệm trị giá hơn 7,5 tỷ đồng, 14 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Võ Văn Giáp (SN 1974) ở thị trấn Sơn Tây (Hương Sơn) và Võ Mạnh Linh (SN 1990), trú tại thị trấn Nam Đàn (Nam Đàn – Nghệ An).

Chuyên án thu giữ 640kg ma túy đá, 100 bánh heroin - Ảnh cơ quan công an cung cấp.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng xác định thêm 2 đối tượng quốc tịch Lào và 2 đối tượng cầm đầu trong đường dây ma túy này.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng, tiến hành hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.