Liên tiếp triệt phá nhiều đường dây ma túy “khủng”

Tội phạm về ma túy đang diễn biến rất phức tạp. Chỉ trong tháng 3/2019, lực lượng công an trên cả nước đã triệt phá nhiều đường dây ma túy lớn, hoạt động xuyên quốc gia. (Ảnh: Vinh Quang) Mới đây nhất, ngày 27/3, Tổ công tác 363 bắt giữ hai nghi can chở 895 bánh heroin ở khu vực An Sương. Tiếp tục điều tra, Công an TP.HCM phối hợp với công an phường Tân Bình (thị xã Dĩ An, Bình Dương) đã khám xét căn nhà trên địa bàn, nghi là “kho” của nhóm buôn ma túy. Trong ảnh: Kẻ vận chuyển số lượng ma tuý cực khủng bị bắt. (Ảnh: Vinh Quang) Lúc khám xét, công an không phát hiện ma túy nhưng thu giữ được các bịch nilon nghi là để đóng gói ma túy. Trong ảnh: Căn nhà nhóm người Đài Loan thuê để ở, nghi là nơi làm "kho" chứa ma túy. (Ảnh: Tuổi trẻ) Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 27/3, tài xế taxi Nguyễn Đình Hồng (sinh năm 1989, quê ở Thanh Hóa) nhận điện thoại của người đàn ông Đài Loan, nhờ đến một ngôi nhà ở phường Tân Bình, thị xã Dĩ An để dẫn đường cho xe tải đến một địa điểm trên huyện Hóc Môn (TP.HCM) với giá 1,2 triệu đồng. Khi đang dẫn đường cho xe tải thì Hồng bị công an bắt giữ. (Ảnh: Pháp luật TP HCM) Cũng trong ngày 27/3, thêm một đường dây ma túy lớn vận chuyển từ Lào về Việt Nam bị triệt phá. Ngày 27/3, (tại bản Na Đen, huyện Nhôm Ma Lạt, tỉnh Khăm Muộn, Lào), Ban chuyên án Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình ra lệnh đánh án, bắt các đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy, bắt giữ bốn đối tượng người Lào. Lực lượng chức năng thu giữ lô hàng "khủng" gồm 110.000 viên ma túy tổng hợp. (Ảnh: Vietnamnet) Trong quá trình đánh án, các đối tượng người Lào chống trả bằng hung khí. Trung úy Nguyễn Thế Vinh, trinh sát viên thuộc Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy bị trọng thương ở vùng tai, phải khâu 11 mũi. (Ảnh: Tuổi trẻ) Ngày 24/3, Công an tỉnh Thái Bình bắt quả tang một đối tượng và thu giữ 1 vali có chứa số lượng lớn ma túy. Đối tượng bị bắt giữ là Lê Thành Minh Thiện, sinh năm 1992, quê quán ấp 9, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. (Ảnh: TTXVN) Khám xét đối tượng này, lực lượng Công an đã thu giữ tang vật gồm: Một vali có chứa 27.669 viên ma túy tổng hợp và 2998,1176g ketamin, với tổng trọng lượng 10,86kg ma túy tổng hợp, cùng 2 điện thoại di động và 4,7 triệu đồng. Lê Thành Minh Thiện được xác định nghiện ma túy, không có việc làm ổn định. (Ảnh: TTXVN) Ngày 20/3, lực lượng đặc biệt do Bộ Công an chỉ đạo, với nhiều công an mặc thường phục đã đột kích, bắt giữ 11 đối tượng trong đường dây ma túy lớn kỷ lục. Các đối tượng vận chuyển ma túy qua cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum) vào tiêu thụ chủ yếu ở TP HCM và các tỉnh phía Nam. (Ảnh: Vinh Quang) Lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường hơn 300kg ma túy. Sau đó, qua khám xét nơi ở của các đối tượng, tiếp tục thu giữ thêm khoảng 240kg ma túy nữa. (Ảnh: Vinh Quang) Trong số 11 đối tượng bị bắt, có các đối tượng mang quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc. Đây được xem là chuyên án triệt phá ma túy với số lượng kỷ lục trong lịch sử. (Ảnh: CAND) Trước đó, ngày 6/3, lực lượng chức năng cũng đã triệt phá một đường dây ma túy "khủng" từ Lào về Việt Nam. Bộ đội Biên phòng Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát chống ma túy Bộ An ninh (Lào) bắt hai đối tượng vận chuyển 600.000 viên ma túy và 36 bánh heroin từ Lào về Việt Nam. (Ảnh: TTXVN) Hai đối tượng bị bắt giữ gồm: Tếnh Và, sinh năm 1999, dân tộc Mông, trú tại bản Huổi Ngân, huyện Khọp, tỉnh Xay Nha Buly và Kay Lỳ, sinh năm 1989, dân tộc Mông, trú tại bản Xay Chạ Lơn, huyện Huổi Xai, tỉnh Bọ Kẹo (Lào). (Ảnh: TTXVN) Các đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy "khủng" từ Lào về Việt Nam để bán. (Ảnh: CAND)

