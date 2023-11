Tìm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự xảy ra ở Đà Nẵng

VOV.VN - Bộ Công an thông tin, ngày 3/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng đang điều tra vụ án hình sự Nguyễn Văn Trung “sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra vào ngày 18/7/2023 tại Phòng Cảnh sát giao thông CATP Đà Nẵng.