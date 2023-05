Tìm thấy thi thể nghi phạm giết con gái ruột tại Quảng Ngãi

Trước đó, như VOV đã đưa tin, sáng 27/5, cháu Đ.T.T.V (4 tuổi), trú thôn Nước Ui, xã Ba Vì, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi được gia đình đưa đến cấp cứu tại Trạm Y tế xã Ba Vì. Qua thăm khám, các y bác sĩ xác định cháu V. đã tử vong trước khi nhập viện chưa rõ nguyên nhân, trên cổ có nhiều vết bầm tím bất thường.

Thi thể ông Đinh Văn Thôi được phát hiện trong tư thế treo cổ, nghi tự vẫn trong một rẫy keo tại thôn Làng Trui, xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ

Nhận được tin báo từ Trạm Y tế, lực lượng Công an xã Ba Vì vào cuộc xác minh. Qua điều tra ban đầu, cháu V là con gái ông Đinh Văn Thôi (45 tuổi) và bà P.T.C (34 tuổi), trú thôn Nước Ui, xã Ba Vì, huyện Ba Tơ. Theo thông tin từ gia đình, đêm 26/5, hai vợ chồng ông Thôi xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, chị C bỏ sang nhà hàng xóm ngủ, còn ông Thôi với con gái ngủ tại nhà riêng. Đến sáng hôm sau (27/5), người vợ quay về nhà thì phát hiện cháu V tử vong trong tư thế treo cổ, còn ông Thôi đã bỏ trốn.

Ngày 27/5 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Tơ phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra và truy tìm ông Đinh Văn Thôi. Sau hơn một ngày truy lùng, khoảng 16 giờ 30 ngày 28/5, Công an huyện Ba Tơ đã phát hiện thi thể nghi phạm Đinh Văn Thôi trong tư thế treo cổ, nghi tự vẫn trong một rẫy keo tại thôn Làng Trui, xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ.

Được biết, ông Đinh Văn Thôi không có dấu hiệu bệnh lý tâm thần và chưa có tiền án, tiền sự. Hiện Công an huyện Ba Tơ tiếp tục điều tra vụ việc./.