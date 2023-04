Bắt giữ đối tượng chặn đường, cướp giật tài sản nữ sinh ở Bình Dương

3 thiếu niên cướp giật điện thoại và tiền của người dân

VOV.VN - Ngày 6/4, Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an xã Thanh An bắt giữ nhóm thiếu niên chuyên cướp giật điện thoại.