Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau gần 10 năm lẩn trốn

Tô Quang Huy (SN 1954 tại Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, thường trú tại phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) là đối tượng bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Kạn truy nã đặc biệt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ năm 2014.

Tô Quang Huy bị bắt giữ sau gần 10 năm lẩn trốn

Trước đó, Tô Quang Huy cùng đồng phạm đã dùng chiêu bài chạy dự án khai thác vàng tại huyện Ngân Sơn (tỉnh Bắc Kạn) để lừa đảo nhiều bị hại với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Huy được xác định là một trong số các đối tượng chính trong đường dây này nên sau khi bị phát hiện, Huy bỏ trốn khỏi địa phương. Đầu tháng 10/2023, Phòng An ninh điều tra, Công an Bắc Kạn đã xác lập chuyên án, phối hợp cùng các đơn vị truy bắt đối tượng này.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Long An tổ chức xác minh, truy bắt thành công khi đối tượng này đang ở phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Được biết, đối tượng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để lẩn trốn, đặc biệt là Tô Quang Huy đã thay họ tên, tuổi và xin làm bảo vệ tại một đơn vị trên địa bàn tỉnh Long An.

Đối tượng Tô Quang Huy đã được di lý về Công an tỉnh Bắc Kạn để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.