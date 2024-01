Bắt nhóm đối tượng cho công nhân vay tiền nặng lãi đến 365%/năm

Triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng do người nước ngoài điều hành

VOV.VN - Công an thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an một số địa phương triệt xóa Chuyên án cho vay lãi nặng quy mô lớn do các đối tượng người nước ngoài chủ mưu, cầm đầu điều hành.