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Bắt quả tang 4 người đánh bạc dưới tầng hầm công trường ở Hà Nội

Thứ Hai, 17:23, 06/07/2026
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VOV.VN - Tiếp nhận tin báo của người dân, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh phối hợp Công an phường Giảng Võ (Hà Nội) bắt quả tang 4 đối tượng đang đánh bạc tại tầng hầm một công trường trên phố Kim Mã, thu giữ bộ bài và hơn 3,3 triệu đồng.

Ngày 6/7, Công an Thành phố (TP) Hà Nội cho biết, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh đã phối hợp Công an phường Giảng Võ kịp thời phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng đang đánh bạc tại tầng hầm một công trường trên phố Kim Mã.

Theo Công an TP Hà Nội, trước đó Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố tiếp nhận tin báo của người dân về việc tại tầng hầm công trường số 269 Kim Mã, phường Giảng Võ có một nhóm người tụ tập tổ chức đánh bạc.

bat qua tang 4 nguoi danh bac duoi tang ham cong truong o ha noi hinh anh 1
Cảnh sát phản ứng nhanh, Công an Hà Nội phối hợp kiểm tra, bắt quả tang các đối tượng đánh bạc

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp với Công an phường Giảng Võ đến hiện trường xác minh, kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện và bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi đánh bạc tại tầng hầm công trường. Tang vật thu giữ gồm 1 bộ bài tú lơ khơ và số tiền 3.320.000 đồng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, lực lượng chức năng đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật và toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Công an phường Giảng Võ tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP Hà Nội đánh giá, việc nhanh chóng tiếp nhận, xác minh tin báo của người dân và kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động, thường trực sẵn sàng chiến đấu và khả năng phản ứng nhanh của lực lượng Công an Thủ đô, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân trên địa bàn.

Danh Thiết/VOV.VN
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