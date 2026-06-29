Đánh bạc qua hình thức "phỉnh", 8 người ở Hà Nội bị bắt quả tang

Theo đó, Tổ công tác Công an phường Ô Chợ Dừa kiểm tra một căn nhà tại số 2 Hoàng Cầu và bắt quả tang 8 đối tượng đang chia thành 2 chiếu đánh phỏm được thua bằng tiền.

Các đối tượng gồm: M.M.Q (SN 1994), B.T.H.T (SN 1993), N.T.L (SN 1993), M.D.A (SN 1994), P.T.N (SN 1991), K.T.T.H (SN 1994), N.T.Y (SN 1989) và N.T.T.H (SN 1981).

Các đối tượng tại trụ sở Công an phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội

Quá trình làm việc, các đối tượng khai nhận sử dụng các miếng hình tròn ghi số, gọi là "phỉnh", để quy ước thay cho tiền mặt khi đánh bạc. Tang vật thu giữ gồm 189 phỉnh quy đổi tương đương khoảng 16 triệu đồng, 2 bộ bài và 15 bình kim loại.

Hiện, Công an phường Ô Chợ Dừa đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Vào khoảng 22h40 cùng ngày, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự tại thôn Xuân Sơn, Công an xã Trung Giã cũng phát hiện một vụ đánh bạc qua mạng Internet. Kiểm tra hành chính Bùi Văn Việt (SN 1995, thường trú phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị; hiện cư trú tại xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh).

Bùi Văn Việt tại trụ sở công an

Tại thời điểm kiểm tra, Việt tự nguyện giao nộp một điện thoại di động và khai nhận đã tham gia cá độ bóng đá trên mạng Internet. Công an đã lập biên bản, thu giữ tang vật và đưa đối tượng về trụ sở để tiếp tục điều tra.

Hiện, Công an xã Trung Giã đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.