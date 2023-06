Bị dừng xe kiểm tra, đối tượng tăng ga bỏ chạy, vứt lại hơn 2kg ma túy đá

Đối tượng là Hứa Văn Bắc, 31 tuổi, trú thôn Đăk Mế, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Theo thông tin ban đầu từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Kon Tum, đêm 30/5, trong quá trình phối hợp cùng Công an huyện Đăk Tô thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện, khi đến trước nhà số 134 đường Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, Đội tuần tra phát hiện Hứa Văn Bắc điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 20H9-2042 có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng Hứa Văn Bắc bị bắt giữ.

Trước yêu cầu dừng xe kiểm tra của lực lượng chức năng, đối tượng không chấp hành mệnh lệnh và tăng ga bỏ chạy. Trong quá trình chạy trốn đối tượng vứt lại một túi ni lông.

Tổ chức truy đuổi bắt được Hứa Văn Bắc, lực lượng chức năng kiểm tra túi ni lông Bắc vứt lại hiện trường phát hiện bên trong chứa 2,1 kg ma túy dạng đá.

Hiện, đối tượng đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đăk Tô tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý./.