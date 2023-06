Bình Dương: Khởi tố kẻ chiếm đoạt 285 triệu đồng bằng cách lừa "chạy án"

Theo điều tra, Thỏa thường khoe mình có nhiều mối quan hệ xã hội để lấy lòng tin mọi người nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thỏa bị công an bắt giữ (Ảnh: CA).

Sau đó, Thỏa biết được một gia đình có người thân bị Công an thị xã Bến Cát khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "cướp tài sản" nên bắt đầu lên kế hoạch lừa đảo.

Thỏa tiếp cận và khẳng định có thể "chạy án" xin cho bị can này tại ngoại với số tiền 285 triệu đồng.

Nghe vậy, gia đình bị can đã giao tiền cho Thỏa. Nhận được tiền, người đàn ông này không thực hiện lời hứa mà lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân, đồng thời cắt liên lạc với gia đình này.

Sau đó, gia đình bị can đã trình báo Công an thị xã Bến Cát sự việc. Nhận được tin báo, công an đã truy tìm, bắt giữ Thỏa để điều tra vụ việc./.