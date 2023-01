Công an Bình Dương tạm giữ 3 đối tượng để điều tra việc mua bán người 

Chiều 17/1, Công an phường Bình Hòa, thành phố Thuận An nhận được tin báo của một gia về việc con mình bị nhóm đối tượng bắt giữ đòi tiền chuộc. Ngay lập tức, công an phường nhanh chóng xác minh và triển khai lực lượng bắt quả tang Lê Hữu Sang và Hoàng Thị Kiều Trinh khi đang nhận 30 triệu đồng của Nguyễn Thị Mỹ Huyền (22 tuổi, quê Long An) để chuộc em gái.

Ba đối tượng bị công an bắt giữ (ảnh: TQ).

Theo hồ sơ của công an, đầu tháng 1/2023, Sang cùng với Nguyễn Chí Tâm (29 tuổi, quê Cà Mau) đến một quán karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Thuận chuộc Nguyễn Thị Mỹ Duyên (15 tuổi, quê Long An) với số tiền 15 triệu đồng. Sau đó, Sang đưa Duyên về nhà trọ ở TP.Thủ Đức, TP.HCM sống cùng mình và Trinh, Tâm. Đến ngày 16/1, Sang liên lạc với Huyền yêu cầu chị đưa 30 triệu đồng để chuộc Duyên, nếu không sẽ bán sang tỉnh Tây Ninh.

Khi Sang và Trinh đến nhà hàng Phố Đôi 5, khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa nhận tiền thì bị công an bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra./.