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Công an Hà Nội xử lý 10 người liên quan đường dây sử dụng ma túy

Thứ Ba, 18:31, 22/09/2026
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VOV.VN - Công an xã Tây Phương, TP Hà Nội phát hiện, làm rõ 10 người liên quan đến việc tổ chức sử dụng, mua bán và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan CSĐT đã tạm giữ, bắt khẩn cấp một số đối tượng để điều tra.

Ngày 22/9, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Tây Phương đã xử lý 10 người liên quan đến các hành vi về ma túy.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại thôn Hữu Bằng 2, xã Tây Phương, lực lượng Công an xã phát hiện Phí Duy Anh (SN 1995, trú tại thôn Chàng Sơn 2, xã Tây Phương) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua làm việc, Phí Duy Anh khai nhận tại xã Quốc Oai, TP Hà Nội, người này đã sử dụng trái phép chất ma túy cùng Đặng Văn Chính (SN 1991), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1995) và Nguyễn Hữu Bình (SN 1994), cùng trú tại xã Tây Phương.

cong an ha noi xu ly 10 nguoi lien quan duong day su dung ma tuy hinh anh 1
Các đối tượng sử dụng ma túy bị tạm giữ tại trụ sở công an

Làm rõ nhóm người cùng góp tiền mua ma túy

Công an xã Tây Phương triệu tập những người liên quan về trụ sở để làm rõ. Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã cùng góp tiền mua ma túy Ketamine và ma túy “Kẹo” của Bùi Thị Thảo (SN 2005, trú tại xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ) và Quách Hải Đăng (SN 2005, trú tại xã Yên Phú, tỉnh Phú Thọ).

Sau đó, nhóm này tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng Bùi Thị Thu Phương (SN 2001), Bùi Thị Thu Hiền (SN 2007), Bùi Thị Diền (SN 1987) và Bùi Ngọc Diệp (SN 2009), đều trú tại tỉnh Phú Thọ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng để phục vụ điều tra.

Theo đó, Phí Duy Anh, Đặng Văn Chính, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Hữu Bình, Bùi Thị Thu Phương và Bùi Thị Thu Hiền bị điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Bùi Thị Thảo và Quách Hải Đăng bị điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 2 Điều 251 và “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 256 Bộ luật Hình sự; Bùi Thị Diền bị điều tra về hành vi “Không tố giác tội phạm” theo khoản 1 Điều 390 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của từng người để xử lý theo quy định của pháp luật.

Danh Thiết/VOV.VN
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