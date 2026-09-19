Hai vụ ma túy liên tiếp ở Hà Nội, 6 người bị khởi tố

Ngày 19/9, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Kim Liên đã phát hiện nhóm đối tượng có hành vi liên quan đến ma túy tại một chung cư trên địa bàn.

Trước đó, qua kiểm tra hành chính, Công an phường Kim Liên bắt quả tang Nguyễn Tuấn Anh (SN 1998, trú phường Bồ Đề, Hà Nội), Hoàng Lê Trúc Anh (SN 1995, trú phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1985, trú phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Phạm Ngọc Long (SN 1975, trú phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) có hành vi liên quan đến ma túy.

Các đối tượng tại hiện trường chung cư thuộc phường Kim Liên, Hà Nội

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy cả 4 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi vi phạm.

Mở rộng điều tra, Công an phường Kim Liên xác định Đặng Đình Quý (SN 1998, ở xã Gia Lâm, Hà Nội) có liên quan đến vụ việc.

Công an tiến hành xác minh nơi ở của Quý tại khu đô thị Ocean Park, xã Gia Lâm, phát hiện Lê Vũ Nam (SN 1998) có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, Nam được xác định dương tính với ma túy.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố Nguyễn Tuấn Anh, Hoàng Lê Trúc Anh, Nguyễn Anh Tuấn và Phạm Ngọc Long về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Đặng Đình Quý và Lê Vũ Nam bị khởi tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, Hoàng Lê Trúc Anh bị khởi tố thêm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo Điều 251 Bộ luật Hình sự; Phạm Ngọc Long bị khởi tố thêm về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày, Công an xã Ô Diên cho biết đã phát hiện 3 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại một phòng trọ ở thôn Hạ Hội, xã Ô Diên, Hà Nội.

Các đối tượng Chu Nghiêm Tín (ảnh trái) và Đỗ Phạm Đức Anh, Đỗ Văn Cương (ảnh phải, bên dưới).

Qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Công an xã Ô Diên tiến hành kiểm tra hành chính phòng trọ và phát hiện Đỗ Phạm Đức Anh (SN 2001, trú thôn Hanh Lập, xã Nam Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên), Chu Nghiêm Tín (SN 1996) và Đỗ Văn Cương (SN 1996), cùng trú thôn Thọ An, xã Quảng Oai, Hà Nội, có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Cả 3 người được đưa về trụ sở công an để làm việc. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả 3 đều dương tính với ma túy loại “MET”. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng để phục vụ điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.