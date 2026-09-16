Khởi tố 3 đối tượng trộm cắp xe máy, tàng trữ ma túy ở Hà Nội

Ngày 16/9, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Thanh Oai đã nhanh chóng làm rõ nhóm đối tượng trộm cắp xe máy, tiêu thụ tài sản và tàng trữ ma túy trên địa bàn.

Trước đó, Công an xã Thanh Oai tiếp nhận đơn trình báo của anh N.Đ.D. (SN 2007, trú tại TDP Văn Trình, xã Thanh Oai) về việc bị mất xe mô tô biển kiểm soát 29X7-675.77 và anh L.C.T.L. (SN 1975, trú tại thôn Châu Thành, xã Thanh Oai) bị mất xe mô tô biển kiểm soát 29AD-782.40.

Cùng thời điểm, Công an xã Dân Hòa cũng tiếp nhận trình báo của anh N.T.T. (SN 2009, trú tại thôn Áng Phao, xã Dân Hòa) về việc mất xe mô tô biển kiểm soát 29AV-032.08.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Tú tại hiện trường nơi tiêu thụ xe máy trộm cắp

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thanh Oai đã khẩn trương triển khai lực lượng xác minh, rà soát địa bàn, các tuyến đường, truy tìm đối tượng và tang vật.

Qua phối hợp với Công an xã Dân Hòa, lực lượng chức năng đã làm rõ hai đối tượng Nguyễn Tuấn Tú (SN 1993) và Nguyễn Hồng Linh (SN 1986), cùng trú tại phường Khương Đình, có liên quan đến vụ trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình. Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an xã Thanh Oai xác định thêm đối tượng Lương Hồng Quảng (SN 1984, trú tại phường Định Công, Hà Nội) có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đáng chú ý, khi khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Tuấn Tú, lực lượng công an phát hiện và thu giữ tang vật là ma túy, được đối tượng khai nhận sử dụng cho mục đích cá nhân.

Đối tượng Nguyễn Hồng Linh xác định địa điểm trộm cắp xe máy

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can gồm: Nguyễn Tuấn Tú: về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy" theo khoản 2 Điều 249 và "Trộm cắp tài sản" theo khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Hồng Linh: về hành vi "Trộm cắp tài sản" theo khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự; Lương Hồng Quảng: về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" theo khoản 1 Điều 323 Bộ luật Hình sự.