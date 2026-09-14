Công an xác minh vụ nghi dàn cảnh móc túi tại đền Phấn Động ở Bắc Ninh

Theo hình ảnh từ camera an ninh, khoảng 8h34 ngày 12/9, tại khu vực lễ hội đền Phấn Động, xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh, xuất hiện hai phụ nữ có dấu hiệu dàn cảnh để móc túi người đi lễ.

Thời điểm này, khu vực đền có đông người đến làm lễ. Hai phụ nữ trà trộn vào đám đông, quan sát những người mang theo tài sản.

Camera an ninh ghi lại cảnh hai phụ nữ nghi dàn cảnh móc túi, lấy trộm điện thoại của người đi lễ tại đền Phấn Động

Khi phát hiện một phụ nữ sơ ý để điện thoại ở vị trí dễ lấy, hai người tiến lại gần, tạo thành vòng người vây quanh nhằm che khuất tầm nhìn của nạn nhân và những người xung quanh.

Lợi dụng lúc nạn nhân đang đặt đồ lễ và mất cảnh giác, một người nhanh chóng áp sát, lấy chiếc điện thoại. Ngay sau đó, người này đưa tài sản cho người phụ nữ còn lại nhằm che giấu hành vi và tránh bị phát hiện.

Sau khi lấy được tài sản, cả hai nhanh chóng rời khỏi vị trí, trà trộn vào đám đông và di chuyển sang khu vực khác.

Sau khi lấy được tài sản, cả hai người phụ nữ nhanh chóng rời khỏi vị trí

Hình ảnh camera cho thấy hành vi được thực hiện trong thời gian rất ngắn, lợi dụng lúc lễ hội đông người, hai kẻ gian thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Đại diện Công an xã Tam Đa cho biết, đơn vị đã tiếp nhận trình báo của người dân về việc bị móc túi tại khu vực đền Phấn Động vào sáng 12/9. Lực lượng công an đang xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.