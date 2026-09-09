English
/ TIN NÓNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi tố nam thanh niên về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi ở Bắc Ninh

Thứ Tư, 19:09, 09/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 9/9, Cơ quan CSĐT (PC01) Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với T.L.C (SN 2007, trú tại xã Quang Bình, tỉnh Tuyên Quang) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, quy định tại khoản 1, Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 23/8, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo từ Công an phường Nam Sơn về việc đơn tố giác tội phạm của chị P.T.L (SN 2011, trú tại phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Theo nội dung tố giác, ngày 23/8, chị L trình báo việc bị T.L.C có hành vi hiếp dâm.

khoi to nam thanh nien ve toi hiep dam nguoi duoi 16 tuoi o bac ninh hinh anh 1
ảnh minh họa

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương xác minh, triệu tập T.L.C đến làm việc và đấu tranh làm rõ vụ việc. Tại cơ quan điều tra, C khai nhận hành vi phạm tội.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định hành vi của T.L.C có dấu hiệu cấu thành tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo khoản 1, Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Giang/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khởi tố nguyên bí thư và trưởng thôn ở Bắc Ninh bán đất trái thẩm quyền
Khởi tố nguyên bí thư và trưởng thôn ở Bắc Ninh bán đất trái thẩm quyền

VOV.VN - Hai bị can nguyên là Bí thư và Trưởng thôn ở Bắc Ninh bị khởi tố do tự ý đổi, bán đất Nhà nước quản lý trái thẩm quyền, gây thiệt hại hơn 545 triệu đồng.

Khởi tố nguyên bí thư và trưởng thôn ở Bắc Ninh bán đất trái thẩm quyền

Khởi tố nguyên bí thư và trưởng thôn ở Bắc Ninh bán đất trái thẩm quyền

VOV.VN - Hai bị can nguyên là Bí thư và Trưởng thôn ở Bắc Ninh bị khởi tố do tự ý đổi, bán đất Nhà nước quản lý trái thẩm quyền, gây thiệt hại hơn 545 triệu đồng.

Tạm giữ đối tượng giết người sau cuộc nhậu ở Bắc Ninh
Tạm giữ đối tượng giết người sau cuộc nhậu ở Bắc Ninh

VOV.VN - Sau cuộc nhậu ngày 2/9 tại nhà người quen, đối tượng mời khách về nhà uống nước và xảy ra mâu thuẫn nên dùng dao đâm nạn nhân tử vong tại Bắc Ninh.

Tạm giữ đối tượng giết người sau cuộc nhậu ở Bắc Ninh

Tạm giữ đối tượng giết người sau cuộc nhậu ở Bắc Ninh

VOV.VN - Sau cuộc nhậu ngày 2/9 tại nhà người quen, đối tượng mời khách về nhà uống nước và xảy ra mâu thuẫn nên dùng dao đâm nạn nhân tử vong tại Bắc Ninh.

Khởi tố 10 đối tượng ở Bắc Ninh đánh bạc dưới hình thức đánh liêng
Khởi tố 10 đối tượng ở Bắc Ninh đánh bạc dưới hình thức đánh liêng

VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá sới bạc dưới hình thức đánh liêng tại tổ dân phố Tiến Thịnh, phường Đa Mai.

Khởi tố 10 đối tượng ở Bắc Ninh đánh bạc dưới hình thức đánh liêng

Khởi tố 10 đối tượng ở Bắc Ninh đánh bạc dưới hình thức đánh liêng

VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá sới bạc dưới hình thức đánh liêng tại tổ dân phố Tiến Thịnh, phường Đa Mai.

Công an Bắc Ninh xác minh clip người đàn ông tát phụ nữ trên đường
Công an Bắc Ninh xác minh clip người đàn ông tát phụ nữ trên đường

VOV.VN - Công an phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh đang xác minh clip ghi cảnh một người đàn ông lái ô tô tát phụ nữ tại Khu công nghiệp Đình Trám, sau mâu thuẫn được cho là xuất phát từ việc ô tô bắn nước lên người.

Công an Bắc Ninh xác minh clip người đàn ông tát phụ nữ trên đường

Công an Bắc Ninh xác minh clip người đàn ông tát phụ nữ trên đường

VOV.VN - Công an phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh đang xác minh clip ghi cảnh một người đàn ông lái ô tô tát phụ nữ tại Khu công nghiệp Đình Trám, sau mâu thuẫn được cho là xuất phát từ việc ô tô bắn nước lên người.

Tai nạn khiến người ngồi trên xe tổn thương 96%, nam sinh Bắc Ninh bị khởi tố
Tai nạn khiến người ngồi trên xe tổn thương 96%, nam sinh Bắc Ninh bị khởi tố

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố Ngô Minh Nhật (sinh năm 2007) ở xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh về tội “giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”, sau vụ tai nạn vượt đèn đỏ khiến 1 người tổn thương cơ thể 96%.

Tai nạn khiến người ngồi trên xe tổn thương 96%, nam sinh Bắc Ninh bị khởi tố

Tai nạn khiến người ngồi trên xe tổn thương 96%, nam sinh Bắc Ninh bị khởi tố

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố Ngô Minh Nhật (sinh năm 2007) ở xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh về tội “giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”, sau vụ tai nạn vượt đèn đỏ khiến 1 người tổn thương cơ thể 96%.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật