Khởi tố nam thanh niên về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi ở Bắc Ninh

Trước đó, ngày 23/8, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo từ Công an phường Nam Sơn về việc đơn tố giác tội phạm của chị P.T.L (SN 2011, trú tại phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Theo nội dung tố giác, ngày 23/8, chị L trình báo việc bị T.L.C có hành vi hiếp dâm.

ảnh minh họa

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương xác minh, triệu tập T.L.C đến làm việc và đấu tranh làm rõ vụ việc. Tại cơ quan điều tra, C khai nhận hành vi phạm tội.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định hành vi của T.L.C có dấu hiệu cấu thành tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo khoản 1, Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.