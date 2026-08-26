Khởi tố 10 đối tượng ở Bắc Ninh đánh bạc dưới hình thức đánh liêng

Ngày 26/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can để điều tra về tội “Đánh bạc”, quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Các bị can gồm Nguyễn Thanh Bình (SN 1972), Nguyễn Văn Giáp (SN 1978), Nguyễn Văn Phong (SN 1981), Hà Bá Khoát (SN 1969), Nguyễn Văn Phúc (SN 1966), Nguyễn Văn Lan (SN 1976), Giáp Văn Tuyến (SN 1968), Hà Minh Thành (SN 1977), cùng trú tại tổ dân phố Tiến Thịnh, phường Đa Mai; Vũ Văn Chính (SN 1980), trú tại tổ dân phố Phúc Thượng, phường Đa Mai và Hoàng Trọng Trung (SN 1978), trú tại số nhà 08, ngách 5, ngõ 50 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Bắc Giang.

Trước đó, hồi 22h50 ngày 15/8, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Đa Mai kiểm tra, bắt quả tang 10 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đánh liêng, được thua bằng tiền tại phòng bếp nhà Nguyễn Thanh Bình ở tổ dân phố Tiến Thịnh, phường Đa Mai.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 28,08 triệu đồng, 2 chiếu cói và 2 bộ bài tú lơ khơ, mỗi bộ gồm 52 quân.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.