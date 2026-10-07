Đăng bài xúc phạm người khác trên mạng xã hội, một phụ nữ ở Đà Nẵng bị phạt

Công an xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với một phụ nữ có hành vi đăng tải thông tin, dùng lời lẽ thô tục để vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác trên mạng xã hội.

Trước đó, Công an xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng tiếp nhận đơn trình báo của chị H.T.K.T., sinh năm 1997, trú xã Hòa Tiến về việc một tài khoản mạng xã hội đăng bài viết kèm hình ảnh cá nhân và thông tin công việc của chị, chứa nhiều nội dung bịa đặt, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của chị. Bài viết sau khi được đăng tải đã thu hút nhiều sự chú ý trên không gian mạng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, công việc và cuộc sống gia đình.

Công an làm việc với người đăng bài trên mạng xã hội để xúc phạm người khác

Công an xã Hòa Tiến xác định người đăng tải bài viết là chị Đ.T.T.T. , sinh năm 1996, trú thôn Lệ Sơn Bắc, xã Hòa Tiến. Tại cơ quan Công an, chị Đ.T.T.T. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Sau khi được giải thích, tuyên truyền về các quy định của pháp luật, chị đã nhận thức được sai phạm và tự nguyện gỡ bỏ bài viết có nội dung xúc phạm.

Căn cứ Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/5/2026 có hiệu lực từ ngày 01/7/2026, Công an xã Hòa Tiến đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính chị Đ.T.T.T. số tiền 12,5 triệu đồng.

Vụ việc này cũng là lời cảnh báo đối với người sử dụng mạng xã hội: Mọi hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, vu khống, dùng từ ngữ thô tục để bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác đều để lại hệ lụy xấu và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.