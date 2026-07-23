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Xử phạt người đàn ông ở Nghệ An bôi nhọ lực lượng chức năng trên mạng xã hội

Thứ Năm, 15:08, 23/07/2026
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VOV.VN - Một người đàn ông trú xã Quỳnh Thắng, tỉnh Nghệ An vừa bị Công an xã Quỳnh Thắng xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng do có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, bôi nhọ uy tín của cơ quan, tổ chức trên mạng xã hội.

Ngày 23/7, Công an xã Quỳnh Thắng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh H.Đ.N (39 tuổi, trú xã Quỳnh Thắng) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, bôi nhọ uy tín của cơ quan, tổ chức trên mạng xã hội.

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Công an xã Quỳnh Thắng làm việc với anh H.Đ.N. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Trước đó, qua công tác rà soát trên không gian mạng, lực lượng Công an phát hiện tài khoản Facebook "Hoàng Nhân" đăng tải, bình luận các nội dung xuyên tạc, xúc phạm lực lượng chức năng. Qua xác minh, chủ tài khoản là anh H.Đ.N.

Theo cơ quan Công an, tài khoản Facebook này còn thường xuyên tương tác với một số trang, fanpage có nội dung phản động. Các bài viết, video do anh H.Đ.N chia sẻ có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, công kích, làm ảnh hưởng uy tín hoạt động của lực lượng chức năng, gây tác động tiêu cực đến dư luận xã hội và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh không gian mạng.

Tại buổi làm việc với cơ quan Công an, anh H.Đ.N đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Công an xã Quỳnh Thắng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh H.Đ.N số tiền 7,5 triệu đồng; đồng thời yêu cầu gỡ bỏ các bình luận có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ và cam kết không tái phạm.

Bá Thăng/VOV.VN
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