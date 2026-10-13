Điện Biên xét xử 60 bị cáo trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên vừa đưa ra xét xử sơ thẩm 60 bị cáo trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia bằng công nghệ cao, hoạt động tại đặc khu kinh tế Tam giác vàng, tỉnh Bò Kẹo, Lào.

Theo cáo trạng, từ tháng 6/2024 đến ngày 5/7/2025, đường dây này đã thực hiện 35 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 16,5 tỷ đồng của 36 bị hại. Các bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo các khoản 2, 3 và 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

60 bị cáo trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia bằng công nghệ cao

Đường dây hoạt động tại một công ty đặt trụ sở trong đặc khu kinh tế Tam giác vàng, tỉnh Bò Kẹo (Lào), do một đối tượng người nước ngoài làm giám đốc. Các đối tượng tổ chức hoạt động thành 12 tổ, do Hà Tiến Dũng, sinh năm 1994, trú tại phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên, đứng đầu, chỉ đạo thực hiện hành vi lừa đảo.

Để tiếp cận và chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân, các đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, TikTok và Litmatch để lập các tài khoản giả mạo, xây dựng hình ảnh những người thành đạt, có điều kiện kinh tế.

Sau khi làm quen, tạo dựng lòng tin, đối tượng dụ dỗ các nạn nhân tham gia đầu tư trên sàn vàng trực tuyến ATFX, yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản do công ty quản lý, sau đó chiếm đoạt. Ngày 5/7/2025, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an Lào tổ chức triệt phá đường dây này.