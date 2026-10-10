English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Triệt phá băng nhóm lừa đảo đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom

Thứ Bảy, 14:22, 10/10/2026
VOV.VN trên Google News

Ngày 10/10, Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên không gian mạng, liên quan đến đường dây do người Việt Nam thực hiện tại Campuchia trong thời gian từ đầu năm 2025 đến năm 2026.

Trước đó, ngày 20/1/2026, Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ phối hợp với cơ quan chức năng tiếp nhận 164 công dân Việt Nam do Cảnh sát Hoàng gia Campuchia trao trả tại cửa khẩu Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp). Qua xác minh, cơ quan CSĐT phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức dụ dỗ đầu tư vàng trên không gian mạng qua ứng dụng Phantom.

Kết quả điều tra cho thấy, các đối tượng tổ chức hoạt động theo đường dây, phân công nhiệm vụ cụ thể, xây dựng nhiều kịch bản tiếp cận nhằm tạo lòng tin, lôi kéo người dân tham gia đầu tư vàng trên nền tảng trực tuyến.

Các đối tượng hướng dẫn người tham gia tải ứng dụng Phantom từ App Store hoặc CH Play để tạo lòng tin, sau đó gửi đường dẫn yêu cầu tạo tài khoản, đăng nhập và hướng dẫn chuyển tiền vào một sàn giao dịch vàng ảo. Bằng những thông tin, lời giới thiệu mang tính thuyết phục, các đối tượng từng bước dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền, thực chất nhằm chiếm đoạt tài sản.

triet pha bang nhom lua dao dau tu vang ao qua ung dung phantom hinh anh 1
Các đối tượng trong vụ án.

Đáng chú ý, sau khi chiếm đoạt tiền, các đối tượng tiếp tục sử dụng thủ đoạn “lừa đảo lần hai” bằng cách bố trí nhân viên giả danh luật sư, giới thiệu có khả năng hỗ trợ thu hồi số tiền đã mất, rồi yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng cắt đứt liên lạc.

Đến nay, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố 24 bị can liên quan đến đường dây. Qua xác minh, cơ quan điều tra bước đầu xác định 4 bị hại trong 4 vụ lừa đảo, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 26,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đây chưa phải là toàn bộ số người bị hại. Vì vậy, việc tiếp tục rà soát, thu thập thông tin, tài liệu và xác định những người có liên quan có ý nghĩa quan trọng, góp phần làm rõ toàn diện vụ án, xác định trách nhiệm của từng đối tượng, đồng thời tạo cơ sở để xem xét, áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản theo quy định pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại.

Để bảo đảm quyền lợi của bị hại, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đề nghị người dân trên cả nước chủ động liên hệ, cung cấp thông tin nếu thuộc một trong các trường hợp sau: Từng bị các đối tượng tiếp cận, dụ dỗ tham gia đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom hoặc bằng phương thức, thủ đoạn tương tự; Đã chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng có liên quan đến đường dây lừa đảo; Bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng chưa trình báo cơ quan công an; Có thông tin, tài liệu hoặc chứng cứ liên quan đến hoạt động của đường dây và các đối tượng trong vụ án.

Thông tin liên hệ Trung tá Nguyễn Thanh Sử, Điều tra viên Phòng CSHS, số 188/1 Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, TP Cần Thơ; điện thoại: 0901.248.688. Người dân có thể liên hệ Trực ban hình sự qua số điện thoại 0693.672.214 để được hướng dẫn.

Việc chủ động cung cấp thông tin của người dân sẽ góp phần giúp cơ quan điều tra xác định đầy đủ bị hại, làm rõ phạm vi thiệt hại, xử lý vụ án theo quy định pháp luật và tạo cơ sở phục vụ công tác truy tìm, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

Theo Văn Đức/Công an nhân dân
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Campuchia đột kích tụ điểm lừa đảo trực tuyến
Campuchia đột kích tụ điểm lừa đảo trực tuyến

VOV.VN - Chỉ trong vòng hai ngày (3 và 4/10), lực lượng chức năng Campuchia đã mở các cuộc đột kích quy mô lớn tại tỉnh Poipet và tỉnh Preah Sihanouk, qua đó vô hiệu hóa hai "tụ điểm đen" lừa đảo công nghệ cao, tạm giữ tổng cộng hơn 600 nghi phạm đến từ nhiều quốc gia.

Campuchia đột kích tụ điểm lừa đảo trực tuyến

Campuchia đột kích tụ điểm lừa đảo trực tuyến

VOV.VN - Chỉ trong vòng hai ngày (3 và 4/10), lực lượng chức năng Campuchia đã mở các cuộc đột kích quy mô lớn tại tỉnh Poipet và tỉnh Preah Sihanouk, qua đó vô hiệu hóa hai "tụ điểm đen" lừa đảo công nghệ cao, tạm giữ tổng cộng hơn 600 nghi phạm đến từ nhiều quốc gia.

Công an Cần Thơ tìm bị hại liên quan đến vụ lừa đảo do Phó Đức Nam cầm đầu
Công an Cần Thơ tìm bị hại liên quan đến vụ lừa đảo do Phó Đức Nam cầm đầu

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn TP. Cần Thơ năm 2021, liên quan đến sàn giao dịch Swissmes.com do Phó Đức Nam, biệt danh Mr Pips cùng đồng bọn thực hiện.

Công an Cần Thơ tìm bị hại liên quan đến vụ lừa đảo do Phó Đức Nam cầm đầu

Công an Cần Thơ tìm bị hại liên quan đến vụ lừa đảo do Phó Đức Nam cầm đầu

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn TP. Cần Thơ năm 2021, liên quan đến sàn giao dịch Swissmes.com do Phó Đức Nam, biệt danh Mr Pips cùng đồng bọn thực hiện.

Bắt đối tượng làm giả giấy tờ, lừa đảo chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng
Bắt đối tượng làm giả giấy tờ, lừa đảo chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 28/9, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an Thành phố Cần Thơ cho biết, vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Trung (SN 1991, ngụ xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Bắt đối tượng làm giả giấy tờ, lừa đảo chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng

Bắt đối tượng làm giả giấy tờ, lừa đảo chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 28/9, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an Thành phố Cần Thơ cho biết, vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Trung (SN 1991, ngụ xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật