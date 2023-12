Điều tra vụ án mạng 2 người chết do mâu thuẫn tình cảm ở Bắc Ninh

Theo người dân xung quanh khu vực chùa Đông Lai (chùa Sặt) cho biết, khoảng hơn 17h ngày 4/12, tại khu Trang Liệt, phường Trang Hạ, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Do mâu thuẫn tình cảm, một nam thanh niên đã dùng dao đâm, chém 3 người, hậu quả khiến 2 người bị tử vong khi cấp cứu tại bệnh viện, 1 người đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Ngay sau khi ra tay sát hại 3 người, nam thanh niên đã tự sát, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường khu vực cổng chùa Bông Lai, nơi xảy ra vụ án mạng

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Trang Hạ, Công an TP. Từ Sơn, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Bắc Ninh) cùng các lực lượng chuyên môn, nghiệp vụ có mặt bảo vệ hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, nam thanh niên sát hại 3 người tên là Huỳnh Thiện, 2 người tử vong tên là Nguyệt Anh và Chung Anh (cùng là nữ, sinh năm 2007).

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.