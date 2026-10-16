Đối tượng chặn đầu, đập phá ô tô trên đường Giải Phóng, Hà Nội có 3 tiền án

Ngày 16/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Hoàng Mai đang làm rõ vụ việc một người đàn ông chặn đầu, đe dọa, hành hung người điều khiển và dùng thanh sắt đập phá xe ô tô trên đường Giải Phóng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 10/10/2026, anh V.V.Q. (sinh năm 1992, trú tại xã Thanh Trì, Hà Nội) điều khiển ô tô đến khu vực quay đầu xe trước số nhà 1299 đường Giải Phóng, phường Hoàng Mai thì bất ngờ bị một người đàn ông chặn đầu xe.

Đối tượng Nguyễn Văn Kiên tại cơ quan công an

Đối tượng dùng thanh sắt hộp đuổi đánh, đồng thời vụt vào kính chắn gió phía trước và gương chiếu hậu bên trái của ô tô. Vụ việc khiến phương tiện bị hư hỏng, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 6.101.000 đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo của người bị hại, Công an phường Hoàng Mai đã khẩn trương xác minh, làm rõ người liên quan là Nguyễn Văn Kiên (sinh năm 1979, trú tại khu vực Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, Nguyễn Văn Kiên có 3 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản và Hủy hoại tài sản.

Công an phường Hoàng Mai đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Kiên, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật về hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, theo khoản 1, Điều 178 Bộ luật Hình sự.