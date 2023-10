Xét xử Thảo “lụi” cùng đồng phạm về tội huỷ hoại tài sản ở Bình Thuận

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Văn Thảo (tức Thảo “lụi”, 58 tuổi, trú tại TP. Phan Thiết); Nguyễn Thị Thu Phương (53 tuổi); Phạm Quốc Cường (36 tuổi); Phan Anh Kim (50 tuổi); Lê Thuận Danh (44 tuổi) và Lê Minh Khôi (41 tuổi) cùng trú TP. Phan Thiết.

Toàn cảnh phiên toà sáng nay 24/10 (Ảnh: C.T)

Theo cáo trạng, vào tháng 10/2019, ông M.T.P (ngụ quận Tân Phú, TP. HCM) thuê người xây dựng tường rào quanh thửa đất 4.000 m2 của mình mua tại phường Phú Hài, TP. Phan Thiết.

Tuy nhiên, khi thợ đang xây dựng tường rào thì nhóm người do Thảo cầm đầu kéo đến quậy phá. Thảo ra lệnh cho đàn em đập phá vách tường rào vừa xây dài 38m (trị giá 11.400.000 đồng), làm sụp đổ hoàn toàn.

Thảo "lụi" (người đứng) cùng đồng phạm tai phiên toà (Ảnh: C.T)

Ngày 2/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phan Thiết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thảo và Phạm Quốc Cường về tội “Hủy hoại tài sản”.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày./.