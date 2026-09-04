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Thông tin mới vụ người đàn ông chặn xe, đánh người đi đường ở Vũng Tàu

Thứ Sáu, 10:28, 04/09/2026
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Ông Bùi Đức Đại (sinh năm 1977) bị tạm giữ để điều tra, làm rõ hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, liên quan vụ hành hung 2 thanh niên trên đường Hải Đăng, phường Vũng Tàu.

Liên quan đến vụ việc người đàn ông chặn xe, đánh người ở ngọn Hải Đăng Vũng Tàu, Công an TPHCM đã tạm giữ đối tượng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Tối 3/9, Công an phường Vũng Tàu phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Bùi Đức Đại (sinh năm 1977, thường trú phường Tân Bình, TPHCM).

Ông Đại bị tạm giữ để điều tra, làm rõ hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, liên quan vụ hành hung 2 thanh niên trên đường Hải Đăng, phường Vũng Tàu.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 15 giờ 50 phút ngày 2/9, trong lúc tham gia giao thông trên đường Hải Đăng, ông Đại xảy ra mâu thuẫn với anh Đào Hữu Đạt và Nguyễn Văn Tịnh.

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Sau đó, ông Đại được xác định đã dùng tay, dép và mũ bảo hiểm đánh 2 thanh niên. Mặc dù được những người đi đường can ngăn, người đàn ông này vẫn tiếp tục chửi bới.

Chưa dừng lại, ông Đại còn chặn nhóm thanh niên tại khu vực đầu dốc đường Hải Đăng, đoạn giáp đường Hạ Long. Theo cơ quan công an, trước thời điểm xảy ra vụ việc, ông Đại đã sử dụng rượu bia.

Thông tin về vụ việc được Công an phường Vũng Tàu phát hiện thông qua công tác nắm tình hình địa bàn và rà soát trên không gian mạng. Lực lượng công an sau đó nhanh chóng xác minh, truy xét, triệu tập người liên quan để làm việc.

Sau khi củng cố tài liệu ban đầu, cơ quan điều tra đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với ông Đại để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Theo Nguyễn Dũng/Báo Tiền phong
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