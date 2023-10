Ghen tuông, chồng đẩy vợ ngã từ tầng 3 xuống đất tử vong

Tối 16/10, Công an tỉnh Bắc Giang thông tin, khoảng 20h40 ngày 15/10, mọi người phát hiện chị Vàng Thị Sính (SN 1996, trú tại Lủng Cải, Bắc Hà, Lào Cai, hiện đang thuê trọ tại nhà ông Ngô Văn Thao, SN 1979 ở Tổ dân phố My Điền 2, TT Nếnh, huyện Việt Yên) ngã từ tầng 3 xuống sân tại nhà trọ.

Hành lang tầng 3 nơi Giàng Seo Dơ đẩy ngã vợ xuống đất dẫn đến tử vong. (Ảnh: Công an Bắc Giang).

Ngay sau đó, chị Sính được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Việt Yên (Bắc Giang) nhưng đã tử vong trước khi nhập viện.

Một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết, nạn nhân bị rơi từ tầng 3 xuống nền sân cứng nên chấn thương nặng và tử vong sau đó. Trước khi xảy ra vụ việc, nhiều người nghe thấy tiếng vợ chồng chị Sính cãi nhau nghi do có mâu thuẫn.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Việt Yên đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang) khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức điều tra, xác minh.

Cùng ngày, cơ quan công an đã triệu tập Giàng Seo Dơ (SN 1990, trú tại xã Lùng Cải, huyện Bắc Hà, Lào Cai) là chồng chị Sính đến làm việc.

Qua đấu tranh, Giàng Seo Dơ đã xin đầu thú và khai nhận do nghi ngờ chị Sính có quan hệ tình cảm với người khác nên hai vợ chồng xảy ra to tiếng, cãi vã. Trong lúc giằng co, Dơ đã đẩy chị Sính ngã từ hành lang tầng 3 xuống sân nhà trọ dẫn đến tử vong.

Công an huyện Việt Yên đã bàn giao Giàng Seo Dơ cùng hồ sơ vụ việc cho Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang) để tiếp tục điều tra.