Giả lấy chồng nước ngoài lừa 200 triệu và 5 chỉ vàng

Ngày 11/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Lò Thị H. (SN 1993), trú tại xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 5/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình nhận được đơn trình báo của Phạm Thị Thắm (SN 1991), tố giác 1 người phụ nữ tên là Lê Thị Trinh (SN 1996), trú tại Triệu Sơn, Thanh Hóa đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 200 triệu đồng và 5 chỉ vàng.

Phạm Thị Thắm bên trái và Lò Thị H bên phải tại Cơ quan Công an

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với CA TP. Hòa Bình đã rà soát, triệu tập người có tên Lê Thị Trinh và những người có liên quan về trụ sở làm việc.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Phạm Thị Thắm lấy chồng là Liu Bin (SN 1993), quốc tịch Trung Quốc, hiện sống cùng chồng tại Trùng Khánh (Trung Quốc). Thông qua mạng xã hội, Thắm có quen biết một phụ nữ Việt Nam, tự giới thiệu tên là Lê Thị Trinh.

Qua nói chuyện, Trinh cho biết chưa lập gia đình, đang gặp khó khăn và nhờ Thắm tìm cho một người đàn ông người Trung Quốc để kết hôn với yêu cầu sính lễ là 200 triệu đồng... Thắm biết Chen Jian Goong (SN 1996), trú tại tỉnh An Huy (Trung Quốc) có nhu cầu muốn cưới vợ nên đã giới thiệu cho Trinh để 2 người nói chuyện với nhau qua mạng xã hội.

Sau một thời gian “tìm hiểu”, Trinh và Goong đồng ý xem mặt và làm các thủ tục kết hôn, Trinh báo lại, đòi sính lễ 200 triệu đồng…, gia đình Goong đồng ý và thông qua một người khác để chuyển cho Thắm số tiền là 100.000 Nhân dân tệ (tương đương khoảng trên 300 triệu đồng tiền Việt Nam) và yêu cầu Thắm cung cấp thông tin cá nhân của Trinh. Sau đó, Trinh đã chụp ảnh căn cước gửi qua ứng dụng Wechat cho Thắm.

Đối tương Lò Thị H. tại cơ quan công an

Ngày 31/8, Thắm cùng chồng là Liu Bin và Chen Jian Goong nhập cảnh về Hòa Bình gặp mặt gia đình Lê Thị Trinh. Đến ngày 5/9, Thắm cùng chồng là Liu Bin và Chen Jian Goong đến quán nước gần cổng Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình để gặp Trinh và 1 người đi cùng (Trinh giới thiệu là bố). Tại đây, 2 bên thống nhất nếu gia đình nhà Trinh nhận được tiền sính lễ gồm 200 triệu đồng và 5 chỉ vàng, Trinh sẽ đi cùng nhà trai để làm giấy xác nhận tình trạng độc thân và đi sang Trung Quốc để kết hôn với Chen Jian Goong.

Thắm đồng ý và chuyển tiền sính lễ cho bố Trinh. Sau khi nhận sính lễ, Trinh có bảo đưa bố vào viện rồi sẽ quay lại ngay, sau đó không thấy Trinh quay trở lại. Thắm trình báo cơ quan Công an.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình xác định; Lê Thị Trinh có tên thật là Lò Thị H, trú xã Chiềng Châu, Mai Châu, Hòa Bình, có bố là Lò Văn Thư. Tại cơ quan Công an, H thừa nhận, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cần tiền chữa bệnh cho bố nên đã tải ứng dụng trên điện thoại, sửa thông tin và ghép ảnh cá nhân của mình và của bố đẻ vào 2 căn cước của người khác rồi chụp ảnh gửi qua Wetchat cho Thắm.

Ngày 5/9, H đến của hàng photo in ra 2 hai căn cước giả đưa cho Thắm... Nhận được tiền, H giả vờ đưa bố vào viện khám nhưng thực chất là quay về phòng trọ ở TP. Hòa Bình để lấy đồ thì bị cơ quan Công an bắt giữ.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã thu giữ được số tiền 200 triệu đồng và 5 chỉ vàng và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.