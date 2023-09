Khởi tố 2 nữ lãnh đạo Công ty Xuyên Việt Oil

Ngày 8/9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (A09) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Mai Thị Hồng Hạnh (SN 1979), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và Nguyễn Thị Như Phương (SN 1992), Phó Giám đốc.

Hai người này bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Mai Thị Hồng Hạnh (trái) và Nguyễn Thị Như Phương (phải).

Các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nêu trên đã được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành.

Vụ án đang được điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Xuyên Việt Oil là 1 trong số gần 40 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn trên cả nước, được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu ngày 19/11/2021, hiệu lực trong 5 năm.

Giữa tháng 8, Bộ trưởng Bộ Công Thương có quyết định về việc thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu đối với công ty này.

Cơ quan chức năng cũng yêu cầu công ty trên chuyển nộp ngay toàn bộ số tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước và gửi bản sao chứng từ chuyển nộp tiền về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá), Bộ Công thương (Vụ Thị trường trong nước).

Trước đó, năm 2022, Xuyên Việt Oil từng bị cơ quan hải quan tạm dừng thông quan nhập khẩu xăng dầu, do doanh nghiệp chậm nộp thuế, số thuế cưỡng chế lên tới trên 684 tỷ đồng. Trong báo cáo 6 tháng đầu năm nay của Cục Thuế TP.HCM, Xuyên Việt Oil nằm trong danh sách những doanh nghiệp đang nợ thuế cao với số tiền lên tới 1.531 tỷ đồng.