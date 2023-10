Giải cứu cháu bé bị người quen của mẹ bắt giữ

Trước đó, qua tin báo của một phụ nữ thường trú tại Phường 2, Đông Hà, Quảng Trị về việc con trai của chị - cháu N.T.P.A (SN 2017) bị một người đàn ông đưa đi từ khoảng 15h30 ngày 19/10 tại một trường Tiểu học trên địa bàn. Gia đình mất hoàn toàn liên lạc với cháu.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an Phường 10 đã báo cáo ngay lãnh đạo Công an TP và lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng. Đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Đại tá Đinh Xuân Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh xuống hiện trường chỉ đạo Công an TP. Đà Lạt phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ huy động toàn bộ lực lượng phương tiện tổ chức công tác truy tìm, phong tỏa địa bàn, không để đối tượng đưa cháu bé tẩu thoát.

Đoàn Văn Đen tại cơ quan công an

Ngay sau đó, 3 tổ công tác gồm Công an phường 10, TP Đà Lạt, Đội Cảnh sát hình sự CATP và Phòng CSHS Công an tỉnh đã tiến hành khoanh vùng, truy bắt đối tượng theo xác minh mô tả.

Khi đi đến khu vực đèo Mimosa phát hiện 1 thanh niên điều khiển xe mô tô Yamaha Sirius màu sơn vàng đen, có đặc điểm khả nghi, chở một cháu nhỏ ngồi phía trước nên Tổ công tác tiến hành truy đuổi. Khi đến đường hẻm Bình Yên, Khe Sanh, thanh niên này bỏ xe, ôm cháu bé bỏ chạy, tổ công tác truy đuổi đến nhà số 25 Khe Sanh thì khống chế, bắt giữ được.

Thanh niên này khai nhận tên Đoàn Văn Đen, sinh năm 1993, thường trú tại xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Đen khai nhận cách đây 1 năm qua mạng xã hội quen biết mẹ cháu bé nên từ Sóc Trăng lên Đà Lạt sống chung cùng phòng trọ. Một tháng qua, Đen về Sóc Trăng làm việc, mới trở lại Đà Lạt được 3 ngày. Tuy nhiên, mẹ cháu bé không cho ở chung nên Đen nảy sinh ghen tuông. Khoảng 15h40, Đen chạy xe máy đến trường Tiểu học nói với giáo viên mình là bố của bé A, mẹ bé bị tai nạn, nên xin cho A về trước. Thấy cháu và Đen tỏ ra thân thiện nên cô giáo cho bé về cùng. Sau đó, Đen chở xuống đèo Mimosa với ý định đưa cháu bé đi.

Qua đấu tranh, Cơ quan Công an còn xác định trước đó Đen có hành vi đánh gây thương tích cho mẹ cháu bé, rồi lấy xe máy, điện thoại di động và khoảng 1,3 triệu đồng của chị rồi đến trường đón cháu.

Cơ quan Công an đã lập biên bản đối với Đoàn Văn Đen về hành vi bắt giữ trẻ em trái phép. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý.