Giải cứu cô gái bị nam thanh niên dùng súng uy hiếp, giam giữ ở Bình Dương

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23h ngày 25/10, Minh cùng một người bạn (chưa rõ lai lịch) điều khiển ô tô đến một nhà nghỉ thuộc xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương tìm gặp chị Y. (23 tuổi, quê An Giang) để nói chuyện.

Tại đây, Minh yêu cầu chị Y. lên ô tô ngồi nói chuyện nhưng chị Y. không đồng ý. Sau đó, Minh đã kéo, ép Y. lên xe.

Minh tại cơ quan công an (ảnh: CA).

Phát hiện sự việc, anh H.Q.D. (23 tuổi, quê Khánh Hòa) đi từ trong nhà nghỉ ra và dùng tay đánh vào mặt của Minh.

Ngay lập tức, Minh rút một cây súng màu bạc, nổ hai phát súng. Thấy vậy, D. đã kịp thời bỏ chạy nên không bị thương.

Sau đó, Minh dùng súng uy hiếp, kéo Y. lên xe và rời khỏi hiện trường.

Qua truy xét, lực lượng Công an huyện Bắc Tân Uyên và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện nơi Minh lẩn trốn, bắt đưa về trụ sở công an và thu giữ tang vật; đồng thời giải cứu được chị Y.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.