Hai thiếu niên trộm hàng loạt ắc quy xe đạp điện

Nhận tin báo của người dân về việc xe đạp điện bị kẻ gian lấy cắp ắc quy khi để ở trường học, Công an xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm thủ phạm.

Hai thiếu niên gây ra các vụ trộm cắp ắc quy xe đạp điện

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã xác định đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là H.A.H. (SN 2007, trú tại xã Nam Tuấn, huyện Hòa An, Cao Bằng) và L.T.L (SN 2009 trú tại thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, Cao Bằng).

Quá trình làm việc tại cơ quan công an, H. và L. khai nhận đã thực hiện một số vụ trộm cắp tài sản là bình ắc quy xe đạp điện trên địa bàn trường THCS thuộc huyện Hòa An và Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Công an xã Dân Chủ đã củng cố hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục chuyển vụ việc đến cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, tháng 11/2023, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cũng đã làm rõ hai đối tượng là P.V.D (SN 2011) và L.T.A (SN 2009), cùng trú tại TP. Cao Bằng, có hành vi trộm cắp một số xe gắn máy của người dân trên địa bàn thành phố Cao Bằng.