Phát hiện nhóm thanh, thiếu niên mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy

Theo thông tin từ cơ quan Công an, khoảng 22h55 ngày 12/11, tin báo từ quần chúng nhân dân cho biết, tại một căn nhà thuộc khu vực khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang có một số đối tượng nghi vấn đang hoạt động phạm tội về ma túy.

3 đối tượng bắt quả tang vì có hành vi mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an thành phố Long Xuyên đã nhanh chóng đến địa điểm, tiến hành kiểm tra, phát hiện bên trong căn nhà có 3 người gồm: Dương Phú Quý, sinh năm 2003, trú phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên; Trần Đại Việt, sinh năm 2004, trú phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên và Nguyễn Thị Lan, sinh năm 2007, trú huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.

Tiến hành kiểm tra căn nhà, lực lượng Công an phát hiện thu giữ tang vật gồm: 1 bọc nylon bên trong có chứa tinh thể màu trắng và 2 viên nén màu hồng (nghi là ma túy); 6 bọc nylon bên trong có chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy); 2 bọc nylon bên trong có chứa 186 viên nén màu hồng (nghi là ma túy); 1 đĩa sứ có chứa chất bột màu trắng bên trong (nghi vấn là chất ma túy); 1 cân điện tử và một số vật dụng liên quan đến việc sử dụng ma túy.

Tang vật là ma túy

Qua làm việc, Dương Phú Quý khai nhận số bọc nylon chứa tinh thể màu trắng và viên nén màu hồng mà lực lượng Công an thu giữ là ma túy dạng Ketamine và ma túy tổng hợp, Quý cất giữ để bán cho người nghiện. Còn chất bột màu trắng trong lòng đĩa sứ là ma túy Ketamine do Việt mua của Quý để sử dụng. Trong lúc Việt cùng Lan đang sử dụng ma túy thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang được bàn giao cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.