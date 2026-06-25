English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Liên tiếp bắt giữ các đối tượng tàng trữ ma túy tại Hà Nội trong một ngày

Thứ Năm, 15:01, 25/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 25/6, Công an TP Hà Nội cho biết lực lượng Công an cơ sở trên địa bàn đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Hồng Vân đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Phạm Hồng Giang (SN 1983, trú tại thôn Phố Ga, xã Hồng Vân, TP Hà Nội) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó ngày 24/6, tại khu vực nghĩa trang thôn Bạch Liên, tổ công tác Công an xã Hồng Vân kiểm tra hành chính và bắt quả tang Giang đang cất giữ một gói giấy chứa chất bột màu trắng. Đối tượng khai nhận đây là heroin mua về để sử dụng cá nhân.

lien tiep bat giu cac doi tuong tang tru ma tuy tai ha noi trong mot ngay hinh anh 1
Đối tượng Phạm Hồng Giang

Hiện Công an xã Hồng Vân đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Công an xã Yên Bài cũng phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy trong quá trình thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Khoảng 2h ngày 24/6, khi tuần tra trên tuyến đường Tản Lĩnh - Yên Bài, đoạn đối diện Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc thôn Quảng Phúc, tổ công tác phát hiện hai nam thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Danh tính hai đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Thông (SN 1998) và Nguyễn Văn Hiếu (SN 2003), cùng trú tại xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ.

lien tiep bat giu cac doi tuong tang tru ma tuy tai ha noi trong mot ngay hinh anh 2
Đối tượng Nguyễn Văn Thông (áo trắng) và Nguyễn Văn Hiếu (áo đen)

Quá trình kiểm tra, Hiếu tự nguyện giao nộp hai bao thuốc lá bên trong chứa hai túi nilon dạng zip đựng tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng một bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận số tinh thể trên là ma túy tổng hợp dạng đá vừa mua để sử dụng.

Kết quả giám định sơ bộ xác định một túi nilon chứa Methamphetamine. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ người cùng tang vật để phục vụ công tác điều tra.

Danh Thiết/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khởi tố 2 đối tượng mua bán ma túy trên đê Hữu Hồng, Hà Nội
Khởi tố 2 đối tượng mua bán ma túy trên đê Hữu Hồng, Hà Nội

VOV.VN - Ngày 25/6, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Ô Diên đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về hành vi mua bán trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn xã.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán ma túy trên đê Hữu Hồng, Hà Nội

Khởi tố 2 đối tượng mua bán ma túy trên đê Hữu Hồng, Hà Nội

VOV.VN - Ngày 25/6, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Ô Diên đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về hành vi mua bán trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn xã.

Liên tiếp bắt 4 đối tượng ma túy trong một ngày ở Mê Linh, Hà Nội
Liên tiếp bắt 4 đối tượng ma túy trong một ngày ở Mê Linh, Hà Nội

VOV.VN - Ngày 24/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Mê Linh đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ với 4 đối tượng có hành vi mua bán, sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Liên tiếp bắt 4 đối tượng ma túy trong một ngày ở Mê Linh, Hà Nội

Liên tiếp bắt 4 đối tượng ma túy trong một ngày ở Mê Linh, Hà Nội

VOV.VN - Ngày 24/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Mê Linh đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ với 4 đối tượng có hành vi mua bán, sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật