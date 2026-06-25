Liên tiếp bắt giữ các đối tượng tàng trữ ma túy tại Hà Nội trong một ngày

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Hồng Vân đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Phạm Hồng Giang (SN 1983, trú tại thôn Phố Ga, xã Hồng Vân, TP Hà Nội) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó ngày 24/6, tại khu vực nghĩa trang thôn Bạch Liên, tổ công tác Công an xã Hồng Vân kiểm tra hành chính và bắt quả tang Giang đang cất giữ một gói giấy chứa chất bột màu trắng. Đối tượng khai nhận đây là heroin mua về để sử dụng cá nhân.

Đối tượng Phạm Hồng Giang

Hiện Công an xã Hồng Vân đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Công an xã Yên Bài cũng phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy trong quá trình thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Khoảng 2h ngày 24/6, khi tuần tra trên tuyến đường Tản Lĩnh - Yên Bài, đoạn đối diện Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc thôn Quảng Phúc, tổ công tác phát hiện hai nam thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Danh tính hai đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Thông (SN 1998) và Nguyễn Văn Hiếu (SN 2003), cùng trú tại xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ.

Đối tượng Nguyễn Văn Thông (áo trắng) và Nguyễn Văn Hiếu (áo đen)

Quá trình kiểm tra, Hiếu tự nguyện giao nộp hai bao thuốc lá bên trong chứa hai túi nilon dạng zip đựng tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng một bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận số tinh thể trên là ma túy tổng hợp dạng đá vừa mua để sử dụng.

Kết quả giám định sơ bộ xác định một túi nilon chứa Methamphetamine. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ người cùng tang vật để phục vụ công tác điều tra.