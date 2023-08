Hành hung tài xế xe khách tuyến Quảng Ninh-Thái Bình để "dằn mặt"

Thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh về việc làm rõ nội dung đơn phản ánh của lái xe Bùi Hữu T. (SN 1991, trú tại xã Thuỵ Trường, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình) bị một nhóm đối tượng chặn xe hành hung khi đang di chuyển trên đường, Công an thành phố Hạ Long phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành xác minh làm rõ sự việc.

Nhóm đối tượng bị triệu tập làm việc với cơ quan công an

Tối 3/8, Công an thành phố Hạ Long phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã triệu tập nhóm đối tượng có hành vi chặn xe, hành hung lái xe khách tuyến Quảng Ninh – Thái Bình lên cơ quan công an làm việc.

Nhóm người liên quan được triệu tập đến trụ sở làm việc bao gồm: Trần Văn Khe (SN 1972); Nguyễn Anh Ngọc (SN 1999, trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình); Đào Việt Long (SN 1990, trú tại khu 5B, phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) và T.T.D. (SN 2007, cùng trú tại khu Diêm Thuỷ, phường Cẩm Đông, Tp. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận là nhóm phụ xe BKS 14B – 002.91. Nhóm này đã chặn xe, tấn công lái xe biển kiểm soát 17B-02123 tại chân cầu Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, cũng như nhiều lần chặn xe của hãng xe Thiên Hoàng Hải - Thái Bình để đe doạ, đánh "dằn mặt" lái xe.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hạ Long đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.