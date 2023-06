Kẻ gian phá két sắt trộm tiền tại trụ sở lâm trường ở Quảng Bình

Long An phối hợp, bắt giữ 2 đối tượng phạm tội lừa đảo và trộm cắp tài sản

VOV.VN - Chiều nay (24/5), Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, vừa bàn giao hai đối tượng phạm tội lừa đảo và trộm cắp tài sản cho Công an tỉnh Bến Tre và Tiền Giang điều tra theo thẩm quyền.