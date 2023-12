Kẻ tham gia trộm cáp điện ở Lai Châu sa lưới sau 1 tháng bị truy nã

Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Lai Châu vừa phối hợp Công an huyện Mường Tè xác minh, truy bắt thành công đối tượng truy nã Ly Hu Lô (SN 1990, trú tại xã Pa Ủ, huyện Mường Tè) sau hơn 1 tháng lẩn trốn.

Ly Hu Lô và quyết định truy nã của cơ quan công an

Theo hồ sơ vụ án, Ly Hu Lô cùng đồng bọn đã nhiều lần lấy trộm dây cáp trên tuyến đường dây 35KV nhánh rẽ Thọ Gù và Trạm biến áp số 1, Trạm biến áp số 2 cấp điện phục vụ thi công dự án thủy điện Thọ Gù và cung cấp điện cho nhân dân bản Nhóm Pố, xã Tá Bạ, huyện Mường Tè. Tổng giá trị tài sản bị các đối tượng trộm cắp khoảng 168 triệu đồng.

Các bị cáo trong vụ án là Hoàng Xè Xa (SN 1999), Vàng Hu Chừ (SN 1986), cùng trú xã Pa Ủ, huyện Mường Tè và Lỳ Xa Ký (SN 1997, trú xã Tá Bạ, huyện Mường Tè) đã bị đưa ra xét xử ngày 17/12, với tổng mức án 22 tháng tù giam.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan an ninh điều tra xác định Ly Hu Lô có vai trò đồng phạm với 3 đối tượng trên trong các lần trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, ngày 15/11, Lô đã bỏ trốn khỏi địa phương khi biết tin các đồng phạm đã bị bắt tạm giam.

Sau nhiều ngày rà soát, xác minh, ngày 18/12, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp Công an huyện Mường Tè truy bắt được Ly Hu Lô khi đối tượng đang lẩn trốn ở địa phận bản Ứ Ma, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè.

Tại cơ quan công an, Ly Hu Lô đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện đối tượng đang bị tạm giam để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.