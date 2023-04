Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép gần 10kg ma túy ở Bắc Ninh

Trước đó, hồi 1 giờ ngày 16/4/2023, trước cửa chung cư Đông Dương, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Công an phường Kinh Bắc kiểm tra, phát hiện xe ô tô 30G-820.71 do Trần Bá Du điều khiển, chở Đỗ Duy Lợi và Đặng Thị Trang (sinh năm 2007, trú tại tổ 9, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Lực lượng chức năng thu giữ tại cốp phía sau chiếc xe một bao tải, bên trong có một thùng carton, qua kiểm tra phát hiện nhiều túi nilon và 14 gói giấy hình hộp chữ nhật chứa 4.020,938 gam ma túy loại heroine; 708,2 gam ma túy loại ketamine và 4.280,059 gam ma túy loại methamphetamine.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Bá Du và Đỗ Duy Lợi, Công an thu giữ hơn 84 gam ma túy loại methamphetamine; gần 117 gam ma túy loại ketamine và hơn 80 gam ma túy loại MDMA.

Ma túy tang vật.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.