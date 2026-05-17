Khởi tố 4 đối tượng ném "bom xăng" vào nhà dân ở Đồng Nai

Thừa uỷ quyền của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai, Công an phường Trị An (trước là huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 và chính quyền địa phương đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

3 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam

Các đối tượng bị khởi tố đều trú tại TP. Đồng Nai, bao gồm: Nguyễn Thành Đạt (20 tuổi), Lê Thòng Ngọc Hưng (19 tuổi), Võ Tuấn Anh (18 tuổi), Võ Trung Kiên (20 tuổi).

Cơ quan chức năng đã ra lệnh bắt tạm giam đối với Đạt, Hưng và Tuấn Anh để phục vụ công tác điều tra. Riêng bị can Võ Trung Kiên bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 phê chuẩn.

Trung tá Trần Mạnh Hùng, Trưởng Công an phường Trị An làm việc với Nguyễn Thành Đạt

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do có mâu thuẫn cá nhân với anh T.V.K. (26 tuổi, ngụ khu phố Vĩnh An 5), Nguyễn Thành Đạt đã chủ mưu, rủ Hưng, Tuấn Anh và Kiên trả thù. Cả nhóm chuẩn bị nhiều chai bia chứa xăng, chế tạo thành "bom xăng".

Khoảng 23h ngày 13/4/2026, nhóm này kéo đến nhà anh K., châm lửa ném thẳng "bom xăng" vào sân. Vụ tấn công khiến toàn bộ kính cửa chính bị vỡ nát, ngọn lửa làm hư hỏng nặng 1 chiếc xe mô tô của gia đình nạn nhân.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của anh T.V.K, Công an phường Trị An đã báo cáo lãnh đạo Công an TP. Đồng Nai. Thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai, lực lượng công an phường khẩn trương khám nghiệm hiện trường, truy xét và nhanh chóng làm rõ các đối tượng gây án.

Nhóm đối tượng ném bom xăng vào nhà anh K.

Trước đó, VOV đưa tin, ngày 13/5, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh nhóm 4 đối tượng thay phiên nhau ném vật liệu cháy (nghi là bom xăng) vào nhà anh K. Đáng nói, khi bị tấn công, gia đình có 6 người đang ở trong nhà, gồm mẹ già, hai vợ chồng và 3 con nhỏ. Gia đình lập tức trình báo cơ quan công an.

Đoạn video sau khi được đăng tải đã thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi coi thường pháp luật, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân của nhóm đối tượng, đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm để răn đe.