中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi tố 4 đối tượng ném "bom xăng" vào nhà dân ở Đồng Nai

Chủ Nhật, 19:38, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ mâu thuẫn cá nhân, một thanh niên 20 tuổi đã rủ thêm 3 người mang bom xăng tự chế đến đốt nhà đối phương trong đêm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP. Đồng Nai đã nhanh chóng bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng coi thường pháp luật này.

Thừa uỷ quyền của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai, Công an phường Trị An (trước là huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 và chính quyền địa phương đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

khoi to 4 doi tuong nem bom xang vao nha dan o Dong nai hinh anh 1
3 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam 

Các đối tượng bị khởi tố đều trú tại TP. Đồng Nai, bao gồm: Nguyễn Thành Đạt (20 tuổi), Lê Thòng Ngọc Hưng (19 tuổi), Võ Tuấn Anh (18 tuổi), Võ Trung Kiên (20 tuổi).

Cơ quan chức năng đã ra lệnh bắt tạm giam đối với Đạt, Hưng và Tuấn Anh để phục vụ công tác điều tra. Riêng bị can Võ Trung Kiên bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 phê chuẩn.

khoi to 4 doi tuong nem bom xang vao nha dan o Dong nai hinh anh 2
Trung tá Trần Mạnh Hùng, Trưởng Công an phường Trị An làm việc với Nguyễn Thành Đạt 

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do có mâu thuẫn cá nhân với anh T.V.K. (26 tuổi, ngụ khu phố Vĩnh An 5), Nguyễn Thành Đạt đã chủ mưu, rủ Hưng, Tuấn Anh và Kiên trả thù. Cả nhóm chuẩn bị nhiều chai bia chứa xăng, chế tạo thành "bom xăng".

Khoảng 23h ngày 13/4/2026, nhóm này kéo đến nhà anh K., châm lửa ném thẳng "bom xăng" vào sân. Vụ tấn công khiến toàn bộ kính cửa chính bị vỡ nát, ngọn lửa làm hư hỏng nặng 1 chiếc xe mô tô của gia đình nạn nhân.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của anh T.V.K, Công an phường Trị An đã báo cáo lãnh đạo Công an TP. Đồng Nai. Thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai, lực lượng công an phường khẩn trương khám nghiệm hiện trường, truy xét và nhanh chóng làm rõ các đối tượng gây án.

khoi to 4 doi tuong nem bom xang vao nha dan o Dong nai hinh anh 3
Nhóm đối tượng ném bom xăng vào nhà anh K.

Trước đó, VOV đưa tin, ngày 13/5, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh nhóm 4 đối tượng thay phiên nhau ném vật liệu cháy (nghi là bom xăng) vào nhà anh K. Đáng nói, khi bị tấn công, gia đình có 6 người đang ở trong nhà, gồm mẹ già, hai vợ chồng và 3 con nhỏ. Gia đình lập tức trình báo cơ quan công an.

Đoạn video sau khi được đăng tải đã thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi coi thường pháp luật, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân của nhóm đối tượng, đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm để răn đe.

 

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Tag: khởi tố nhóm đối tượng ném bom xăng ném bom xăng vào nhà ở Đồng Nai bom xăng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khởi tố 22 thanh thiếu niên mang bom xăng, dao, rựa đi giải quyết mâu thuẫn
Khởi tố 22 thanh thiếu niên mang bom xăng, dao, rựa đi giải quyết mâu thuẫn

VOV.VN - Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tống đạt các Quyết định khởi tố bị can, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can và áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 22 đối tượng thanh thiếu niên về các tội Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Khởi tố 22 thanh thiếu niên mang bom xăng, dao, rựa đi giải quyết mâu thuẫn

Khởi tố 22 thanh thiếu niên mang bom xăng, dao, rựa đi giải quyết mâu thuẫn

VOV.VN - Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tống đạt các Quyết định khởi tố bị can, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can và áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 22 đối tượng thanh thiếu niên về các tội Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Mâu thuẫn cá nhân, ném "bom xăng" vào nhà dân để trả thù
Mâu thuẫn cá nhân, ném "bom xăng" vào nhà dân để trả thù

VOV.VN - Do mâu thuẫn cá nhân, Tiến đã điều khiển xe mô tô đến trước nhà bà K.O., ném bom xăng vào khu vực trước nhà, gây cháy và làm hư hỏng xe ô tô tải. 

Mâu thuẫn cá nhân, ném "bom xăng" vào nhà dân để trả thù

Mâu thuẫn cá nhân, ném "bom xăng" vào nhà dân để trả thù

VOV.VN - Do mâu thuẫn cá nhân, Tiến đã điều khiển xe mô tô đến trước nhà bà K.O., ném bom xăng vào khu vực trước nhà, gây cháy và làm hư hỏng xe ô tô tải. 

Xử lý đối tượng dùng bom xăng đốt nhà ông ngoại
Xử lý đối tượng dùng bom xăng đốt nhà ông ngoại

VOV.VN - Công an phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp đang lập hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Chí Thiện (SN 2008, ngụ khóm 9, phường Mỹ Ngãi) về hành vi hủy hoại tài sản.

Xử lý đối tượng dùng bom xăng đốt nhà ông ngoại

Xử lý đối tượng dùng bom xăng đốt nhà ông ngoại

VOV.VN - Công an phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp đang lập hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Chí Thiện (SN 2008, ngụ khóm 9, phường Mỹ Ngãi) về hành vi hủy hoại tài sản.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật