Khởi tố 22 thanh thiếu niên mang bom xăng, dao, rựa đi giải quyết mâu thuẫn

Kết quả điều tra xác định, do có mâu thuẫn, khoảng 20h ngày 22/5/2025, R.C.Y.S (SN 2007, trú xã Suối Trai, tỉnh Đắk Lắk) đã nhắn tin qua mạng xã hội thách thức, hẹn đánh nhau với S.Y.V (SN 2008, trú xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) tại khu vực dốc Chầm Mâm, Quốc lộ 25 thuộc thôn Tân An, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Các đối tượng tham gia ẩu đả chủ yếu là thanh thiếu niên độ tuổi dưới 18

Sau khi hẹn, hai bên đã rủ thêm 38 thanh thiếu niên khác (đa số là người dưới 18 tuổi), chuẩn bị hung khí như dao, rựa, tuýp sắt, ná cao su, vỏ chai bia. Trong đó nhóm của R.C.Y.S còn chuẩn bị cả bom xăng, rồi di chuyển bằng xe mô tô đến điểm hẹn.

Khoảng 22h cùng ngày, khi nhóm của R.C.Y.S đến khu vực dốc Chầm Mâm thì bị nhóm của S.Y.V mai phục hai bên đường, ném đá, vỏ chai bia. Sau đó, hai bên xông vào đánh nhau, sử dụng hung khí rượt đuổi, dẫn đến 2 đối tượng trong nhóm R.C.Y.S và 1 người đi đường bị thương tích.

Trong số 40 thanh thiếu niên liên quan đến vụ ẩu đả, cơ quan công an đã tống đạt các Quyết định khởi tố bị can, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can và áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 22 đối tượng.

Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.