Khởi tố 22 thanh thiếu niên mang bom xăng, dao, rựa đi giải quyết mâu thuẫn

Thứ Sáu, 16:11, 03/04/2026
VOV.VN - Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tống đạt các Quyết định khởi tố bị can, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can và áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 22 đối tượng thanh thiếu niên về các tội Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Kết quả điều tra xác định, do có mâu thuẫn, khoảng 20h ngày 22/5/2025, R.C.Y.S (SN 2007, trú xã Suối Trai, tỉnh Đắk Lắk) đã nhắn tin qua mạng xã hội thách thức, hẹn đánh nhau với S.Y.V (SN 2008, trú xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) tại khu vực dốc Chầm Mâm, Quốc lộ 25 thuộc thôn Tân An, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Các đối tượng tham gia ẩu đả chủ yếu là thanh thiếu niên độ tuổi dưới 18

Sau khi hẹn, hai bên đã rủ thêm 38 thanh thiếu niên khác (đa số là người dưới 18 tuổi), chuẩn bị hung khí như dao, rựa, tuýp sắt, ná cao su, vỏ chai bia. Trong đó nhóm của R.C.Y.S còn chuẩn bị cả bom xăng, rồi di chuyển bằng xe mô tô đến điểm hẹn.

Khoảng 22h cùng ngày, khi nhóm của R.C.Y.S đến khu vực dốc Chầm Mâm thì bị nhóm của S.Y.V mai phục hai bên đường, ném đá, vỏ chai bia. Sau đó, hai bên xông vào đánh nhau, sử dụng hung khí rượt đuổi, dẫn đến 2 đối tượng trong nhóm R.C.Y.S và 1 người đi đường bị thương tích.

Trong số 40 thanh thiếu niên liên quan đến vụ ẩu đả, cơ quan công an đã tống đạt các Quyết định khởi tố bị can, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can và áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 22 đối tượng.

Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Xử lý nhóm thanh thiếu niên phóng nhanh, vượt ẩu tại Sơn La

VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La vừa phát hiện, xử lý nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô dàn hàng ngang, phóng nhanh, vượt ẩu trên các tuyến đường của phường Chiềng Cơi, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
Tin liên quan

Bắt giữ 3 đối tượng trong vụ thiếu niên bị đánh xuất huyết não ở Phú Thọ
Bắt giữ 3 đối tượng trong vụ thiếu niên bị đánh xuất huyết não ở Phú Thọ

VOV.VN - Hôm nay 31/3, Công an xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ điều tra, làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng có hành vi dùng hung khí hành hung, gây thương tích nặng cho một thiếu niên trên địa bàn.

Bắt giữ 3 đối tượng trong vụ thiếu niên bị đánh xuất huyết não ở Phú Thọ

Bắt giữ 3 đối tượng trong vụ thiếu niên bị đánh xuất huyết não ở Phú Thọ

VOV.VN - Hôm nay 31/3, Công an xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ điều tra, làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng có hành vi dùng hung khí hành hung, gây thương tích nặng cho một thiếu niên trên địa bàn.

Khởi tố nhóm thanh thiếu niên phóng xe máy, gây rối trật tự công cộng
Khởi tố nhóm thanh thiếu niên phóng xe máy, gây rối trật tự công cộng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Khởi tố nhóm thanh thiếu niên phóng xe máy, gây rối trật tự công cộng

Khởi tố nhóm thanh thiếu niên phóng xe máy, gây rối trật tự công cộng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngăn chặn kịp thời nhóm thanh thiếu niên có ý định đua xe trái phép
Ngăn chặn kịp thời nhóm thanh thiếu niên có ý định đua xe trái phép

VOV.VN - Công an TP. Cần Thơ thông tin, trong quá trình tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, Công an xã Đại Hải đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện nghi vấn đua xe trái phép, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự.

Ngăn chặn kịp thời nhóm thanh thiếu niên có ý định đua xe trái phép

Ngăn chặn kịp thời nhóm thanh thiếu niên có ý định đua xe trái phép

VOV.VN - Công an TP. Cần Thơ thông tin, trong quá trình tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, Công an xã Đại Hải đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện nghi vấn đua xe trái phép, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự.

