  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Truy tìm nhóm đối tượng ném “bom xăng” vào nhà dân lúc nửa đêm tại Đồng Nai

Thứ Tư, 15:00, 13/05/2026
VOV.VN - Một nhóm đối tượng liều lĩnh ném liên tiếp vật liệu cháy vào một căn nhà dân tại TP. Đồng Nai lúc nửa đêm, khiến một chiếc xe máy bị thiêu rụi. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà có 6 người, bao gồm người già và trẻ nhỏ.

Sáng 13/5, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh nhóm 4 đối tượng thay phiên nhau ném vật liệu cháy (nghi là bom xăng) vào một nhà dân.

Sự việc được xác định xảy ra vào khoảng 22h54 ngày 13/4/2026, tại số 80, đường Nguyễn Trung Trực, khu phố Vĩnh An 5, phường Trị An, TP. Đồng Nai (trước là huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).

Nhóm đối tượng ném bom xăng vào nhà dân

Theo chị Y.T (chủ tài khoản chia sẻ video đồng thời là nạn nhân), vụ tấn công đã khiến một chiếc xe máy bị cháy sém và nhiều tấm cửa kính của căn nhà bị vỡ vụn.

Trong lúc đó, gia đình có 6 người đang ở trong nhà, gồm mẹ già, hai vợ chồng và 3 con nhỏ. Gia đình lập tức trình báo cơ quan công an.

Đoạn video sau khi được đăng tải đã thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận từ cộng đồng mạng. Đa số ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi coi thường pháp luật, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân của nhóm đối tượng, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm để răn đe.

Liên quan đến vụ việc này, đại diện lãnh đạo Công an phường Trị An cho biết đơn vị đã tiếp nhận trình báo từ phía nạn nhân.

Hiện lực lượng chức năng đang ráo riết trích xuất camera an ninh quanh khu vực, tiến hành xác minh và truy tìm nhóm đối tượng gây án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Clip vụ việc:

 
Khởi tố 22 thanh thiếu niên mang bom xăng, dao, rựa đi giải quyết mâu thuẫn

VOV.VN - Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tống đạt các Quyết định khởi tố bị can, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can và áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 22 đối tượng thanh thiếu niên về các tội Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Đột kích sới bạc xóc đĩa liên tỉnh ẩn mình trong rừng sâu Nghệ An

VOV.VN - Lợi dụng địa hình đồi núi hiểm trở tại vùng giáp ranh, một sới bạc xóc đĩa quy mô lớn quy tụ hàng loạt con bạc từ Nghệ An và Thanh Hóa vừa bị lực lượng công an phối hợp bao vây, triệt xóa thành công.

Tìm thấy thi thể nghi phạm trong vụ sát hại vợ cũ ở Quảng Trị

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nghi phạm trong vụ người chồng sát hại vợ cũ tại bản Yên Hợp, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bắt giữ đối tượng người Trung Quốc bị truy nã khi đang lẩn trốn tại Hải Phòng

VOV.VN - Sáng 13/5, Công an thành phố Hải Phòng cho biết Công an phường Hồng Bàng vừa bắt giữ và bàn giao một đối tượng người Trung Quốc bị truy nã.

