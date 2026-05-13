Truy tìm nhóm đối tượng ném “bom xăng” vào nhà dân lúc nửa đêm tại Đồng Nai

Sáng 13/5, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh nhóm 4 đối tượng thay phiên nhau ném vật liệu cháy (nghi là bom xăng) vào một nhà dân.

Sự việc được xác định xảy ra vào khoảng 22h54 ngày 13/4/2026, tại số 80, đường Nguyễn Trung Trực, khu phố Vĩnh An 5, phường Trị An, TP. Đồng Nai (trước là huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).

Nhóm đối tượng ném bom xăng vào nhà dân

Theo chị Y.T (chủ tài khoản chia sẻ video đồng thời là nạn nhân), vụ tấn công đã khiến một chiếc xe máy bị cháy sém và nhiều tấm cửa kính của căn nhà bị vỡ vụn.

Trong lúc đó, gia đình có 6 người đang ở trong nhà, gồm mẹ già, hai vợ chồng và 3 con nhỏ. Gia đình lập tức trình báo cơ quan công an.

Đoạn video sau khi được đăng tải đã thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận từ cộng đồng mạng. Đa số ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi coi thường pháp luật, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân của nhóm đối tượng, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm để răn đe.

Liên quan đến vụ việc này, đại diện lãnh đạo Công an phường Trị An cho biết đơn vị đã tiếp nhận trình báo từ phía nạn nhân.

Hiện lực lượng chức năng đang ráo riết trích xuất camera an ninh quanh khu vực, tiến hành xác minh và truy tìm nhóm đối tượng gây án để xử lý theo quy định của pháp luật.

