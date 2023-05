Khởi tố đối tượng thu thập, cho thuê trái phép tài khoản ngân hàng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Nghĩa (sinh năm 1989, trú tại phố Giữa, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, Cao Bằng) về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” quy định tại Điều 291 Bộ luật hình sự.

Khoảng tháng 5/2023, Hoàng Văn Nghĩa được một người phụ nữ có tên là Sofia (tên tiếng Việt là Ngọc) hiện đang sinh sống và làm việc tại Philipines liên lạc qua ứng dụng Telegram, nhờ mở một số tài khoản ngân hàng và sẽ trả tiền công 100 USD/tài khoản/tháng.

Đối tượng Hoàng Văn Nghĩa

Thấy hấp dẫn nên Nghĩa đã đồng ý và thực hiện theo hướng dẫn của Ngọc đăng ký tài khoản tại các ngân hàng Techcombank, Vietcombank, MBbank. Sau đó, Nghĩa sử dụng căn cước công dân của mình mua 3 số điện thoại và trao đổi với Ngọc qua nhóm “Nhóm A” trên ứng dụng Telegram để được hướng dẫn kích hoạt, thực hiện.

Sau khoảng 2 tháng thực hiện, thấy Ngọc trả tiền đúng như thỏa thuận, Nghĩa tiếp tục sử dụng tên, giấy tờ của những người thân trong gia đình, anh em, họ hàng, bạn bè khu vực huyện Hòa An và tỉnh Bắc Kạn mua thêm SIM điện thoại, mở thêm tài khoản ngân hàng tại 3 ngân hàng nói trên để hưởng lợi tiền hàng tháng từ Ngọc.

Tại Cơ quan Công an, đối tượng Hoàng Văn Nghĩa khai nhận, từ khi bắt đầu cho thuê tài khoản cho đến nay, đối tượng này đã thuê, thu mua trên 50 tài khoản của những người thân quen sinh sống tại Cao Bằng, Bắc Kạn và sử dụng trên 100 tài khoản khác nhau. Sau khi trừ tiền thuê tài khoản, hàng tháng Nghĩa hưởng lợi từ Ngọc từ 60 - 70 triệu đồng/tháng.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cao Bằng đã kiểm tra thông tin phần mềm máy tính, tạm giữ các đồ vật, tài liệu: 2 bộ máy vi tính; 123 sim, vỏ sim điện thoại; 58 thẻ ATM; 16 điện thoại; 1 máy tính bảng được Nghĩa sử dụng vào mục đích gắn Sim nhận mã OTP và chuyển mã này cho các đối tượng nước ngoài; 123.785.000đ và nhiều đồ vật, trang sức kim loại màu vàng, bạc.

Với 58 thẻ ngân hàng Cơ quan điều tra tạm giữ được khi khám xét, xác định hành vi của Nghĩa phạm tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng quy định tại Điều 291 Bộ luật hình sự.

Căn cứ vào kết quả sao kê của 9 tài khoản ngân hàng do Nghĩa thu thập, bước đầu cơ quan công an xác định từ tháng 11/2022 đến tháng 4/2023 số tiền chuyển qua các tài khoản này là hơn 978 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ./.