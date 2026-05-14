Tạm giữ đối tượng lợi dụng giải bùa để hiếp dâm cô gái 18 tuổi ở Bắc Ninh

Trước đó, Công an phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.T. (18 tuổi), trú tại xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn, về việc bị N.V.M. xâm hại tình dục.

Theo trình báo, sự việc xảy ra vào sáng 6/5 tại điện thờ của gia đình N.V.M. trên địa bàn phường Yên Dũng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Yên Dũng đã khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm tra, xác minh.

Hiện trường sự việc

Kết quả điều tra ban đầu xác định, N.V.M. đã lợi dụng việc “giải bùa Tứ Phủ” để thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với N.T.T.. Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp tuyên truyền, vận động, chiều 9/5, N.V.M. đã đến Công an phường Yên Dũng đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm.

Từ vụ việc trên, Công an phường Yên Dũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hoạt động mê tín dị đoan, lợi dụng tín ngưỡng, tâm linh để trục lợi hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lợi dụng xem bói, gọi hồn, giải bùa, chữa bệnh tâm linh trái pháp luật để xâm hại sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý.

Cơ quan công an nhấn mạnh, mọi hành vi xâm hại thân thể, danh dự, nhân phẩm của người khác đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.