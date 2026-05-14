Tạm giữ đối tượng lợi dụng giải bùa để hiếp dâm cô gái 18 tuổi ở Bắc Ninh

Thứ Năm, 16:22, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 14/5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự đối với N.V.M. (31 tuổi), trú tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh, để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Trước đó, Công an phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.T. (18 tuổi), trú tại xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn, về việc bị N.V.M. xâm hại tình dục.

Theo trình báo, sự việc xảy ra vào sáng 6/5 tại điện thờ của gia đình N.V.M. trên địa bàn phường Yên Dũng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Yên Dũng đã khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm tra, xác minh.

tam giu doi tuong loi dung giai bua de hiep dam co gai 18 tuoi o bac ninh hinh anh 1
Hiện trường sự việc

Kết quả điều tra ban đầu xác định, N.V.M. đã lợi dụng việc “giải bùa Tứ Phủ” để thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với N.T.T.. Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp tuyên truyền, vận động, chiều 9/5, N.V.M. đã đến Công an phường Yên Dũng đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm.

Từ vụ việc trên, Công an phường Yên Dũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hoạt động mê tín dị đoan, lợi dụng tín ngưỡng, tâm linh để trục lợi hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lợi dụng xem bói, gọi hồn, giải bùa, chữa bệnh tâm linh trái pháp luật để xâm hại sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý.

Cơ quan công an nhấn mạnh, mọi hành vi xâm hại thân thể, danh dự, nhân phẩm của người khác đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Văn Giang/VOV.VN
Xử lý 14 người lái xe lạng lách, mang hung khí náo loạn đường phố Bắc Ninh

VOV.VN - Công an phường Kinh Bắc (Bắc Ninh) vừa ra quyết định tạm giữ 14 thanh, thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách đánh võng mang theo hung khí gây ồn ào, huyên náo, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Công an Bắc Ninh triệu tập đối tượng hành hung lái xe giao hàng tại trường mầm non

VOV.VN - Công an xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh đã triệu tập N.V. G có hành vi tát tài xế giao thực phẩm tại trường mầm non thị trấn Thắng sau mâu thuẫn.

Công an Bắc Ninh bắt ổ nhóm cướp 2,4kg vàng của người nước ngoài

VOV.VN - Ngày 4/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án đối với 4 đối tượng liên quan đến vụ cướp giật tài sản đặc biệt nghiêm trọng và thu hồi số tài sản trị giá khoảng 10 tỷ đồng.

