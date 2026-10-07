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Khởi tố người phụ nữ ép con trai của người tình uống thuốc chuột

Thứ Tư, 18:25, 07/10/2026
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VOV.VN - Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Thị Hạnh để điều tra về tội Giết người. Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn tình cảm, Hạnh đã pha thuốc diệt chuột vào nước rồi ép con trai 12 tuổi của người tình uống.

Ngày 30/9/2026, Công an phường Tam Thanh tiếp nhận tin báo của công dân về việc một trẻ em trên địa bàn bị ép uống thuốc diệt chuột. Ngay khi nhận được báo cáo, Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì, Công an phường Tam Thanh phối hợp với các đơn vị tập trung lực lượng, khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ bản chất vụ việc.

Quá trình xác minh, cơ quan Công an xác định Bùi Thị Hạnh (SN 1979, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) có liên quan trực tiếp đến vụ việc và triệu tập đối tượng để đấu tranh.

khoi to nguoi phu nu ep con trai cua nguoi tinh uong thuoc chuot hinh anh 1
Đối tượng Bùi Thị Hạnh tại cơ quan công an

Tại Cơ quan điều tra, ban đầu Bùi Thị Hạnh quanh co, không thừa nhận, tìm cách che giấu hành vi. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh làm rõ vụ án, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, kết quả thu thập tài liệu, chứng cứ và kết quả giám định, Cơ quan điều tra từng bước làm rõ hành vi sai phạm của Bùi Thị Hạnh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Bùi Thị Hạnh và anh Nguyễn Thành Đông có quan hệ tình cảm, trong quá trình qua lại giữa hai người phát sinh mâu thuẫn. Từ mâu thuẫn này, ngày 29/9/2026 Hạnh đã sử dụng thuốc diệt chuột pha vào nước và ép con trai của anh Đông là cháu N.T.C., sinh năm 2014 uống. Sau khi vụ việc được phát hiện, cháu C. được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu, đến nay sức khỏe bước đầu ổn định.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc
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