Khởi tố người vượt xe sai quy định khiến một người tử vong

Ngày 13/9, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nông Văn Sự (SN 1966, trú tại thôn Mỹ Phương 1, xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại khoản 1, Điều 260, Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Nông Văn Sự điều khiển xe mô tô ESPERO, biển số 97AA-005.08, lưu thông trên Quốc lộ 279 theo hướng từ xã Nà Phặc đi xã Phúc Lộc.

Khoảng 7h26, khi đến đoạn đường cong tại Km319+342, thuộc thôn Hà Hiệu, xã Phúc Lộc, ông Sự gặp xe máy điện do anh Ma Thế Hiền (SN 1986, trú tại thôn Hà Hiệu) điều khiển đi cùng chiều phía trước.

Camera an ninh ghi lại thời điểm xảy ra tai nạn do vượt xe không bảo đảm an toàn

Ông Sự điều khiển xe mô tô vượt xe máy điện do anh Ma Thế Hiền điều khiển. Trong quá trình vượt, xe của ông Sự lấn sang phần đường bên trái, làn đường dành cho phương tiện đi ngược chiều. Đúng lúc này, xe mô tô do anh Phùng Văn Chiêu (SN 1989, trú tại thôn Hà Hiệu, xã Phúc Lộc) điều khiển đi theo hướng ngược lại.

Do không kịp xử lý tình huống, ông Sự đã đâm trực tiếp vào phần đầu bên trái xe mô tô của anh Chiêu. Hậu quả, anh Phùng Văn Chiêu tử vong tại chỗ. Ông Sự bị trầy xước nhẹ ngoài da, hai phương tiện bị hư hỏng nặng.

Qua vụ việc, cơ quan điều tra khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định về tham gia giao thông đường bộ, đặc biệt không thực hiện hành vi vượt xe tại các đoạn đường cong, khuất tầm nhìn.

Việc lấn sang làn đường ngược chiều tại những vị trí này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao, bởi người điều khiển phương tiện khó quan sát được phương tiện hoặc vật cản đang di chuyển phía trước.

Cơ quan điều tra cũng cảnh báo, hành vi vượt xe không đảm bảo an toàn dẫn đến gây thương tích cho người khác, thiệt hại về tài sản, tùy tính chất, mức độ và hậu quả có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Điều 260, Bộ luật hình sự.