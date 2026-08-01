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Các trường hợp tài xế được phép vượt phải và mức phạt vi phạm mới nhất

Thứ Bảy, 07:00, 01/08/2026
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VOV.VN - Theo quy định về vượt xe, các xe phải vượt về bên trái (chỉ một số trường hợp được vượt về bên phải); Xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi; Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt,...

Quy định vượt phải theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 chỉ cho phép tài xế thực hiện trong một số trường hợp ngoại lệ nhất định. Việc hiểu sai quy định vượt xe bên phải không chỉ khiến tài xế ô tô bị phạt tiền lên đến 22 triệu đồng, trừ điểm giấy phép lái xe mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng.

Vượt xe như nào là đúng cách?

Vượt xe được hiểu là tình huống giao thông mà xe đi sau vượt xe đi trước. Theo quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, trên đường mà mỗi chiều chỉ có một làn đường dành cho xe cơ giới thì khi vượt, các xe phải vượt về bên trái. Đây là nguyên tắc nhằm bảo đảm tầm quan sát, hạn chế điểm mù và giảm nguy cơ va chạm trong quá trình chuyển làn.

Xe đi với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải, khi có xe xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ, đi sát về phần đường bên phải của phần xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt.

cac truong hop tai xe duoc phep vuot phai va muc phat vi pham moi nhat hinh anh 1
Quy định vượt phải theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 chỉ cho phép tài xế thực hiện trong một số trường hợp ngoại lệ nhất định. (Ảnh minh họa: KT)

Bên cạnh đó, tầm nhìn vượt xe an toàn là khoảng cách đo dọc theo mặt đường tính từ mũi xe để một chiếc xe đang chạy trên đường 2 làn xe hai chiều có thể vượt qua một chiếc xe khác chạy chậm hơn cùng chiều bằng cách chiếm dụng làn xe chạy phía chiều ngược lại và quay trở về làn cũ của mình một cách an toàn.

- Xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi; trong đô thị và khu đông dân cư từ 22h-5h chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn.

- Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải.

Đối với trường hợp khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hay đang rẽ trái, hoặc xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái thì được phép vượt bên phải.

Trường hợp xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang thực hiện việc rẽ trái là khá phổ biến và cũng là ngoại lệ.

Hiểu đơn giản, một ô tô phía trước bật đèn xi-nhan trái để rẽ vào ngõ hoặc đang giảm tốc để rẽ sang đường. Nếu phần đường bên phải đủ rộng, bảo đảm an toàn và không vi phạm vạch kẻ đường, xe phía sau được phép đi qua bên phải.

Tuy nhiên, tài xế chỉ được thực hiện khi xe phía trước đã phát tín hiệu rõ ràng hoặc đang thực hiện thao tác rẽ trái. Nếu xe chỉ giảm tốc mà chưa có tín hiệu chuyển hướng thì việc vượt bên phải vẫn có thể bị coi là vi phạm.

Đối với trường hợp vượt xe chuyên dùng đang làm nhiệm vụ, người điểu khiển phương tiện giao thông lưu ý các loại xe này: Xe quét đường; Xe tưới nước; Xe sửa chữa đường; Xe cắt cỏ; Xe phục vụ công trình.

Những xe chuyên dùng này thường di chuyển với tốc độ rất thấp để thực hiện nhiệm vụ. Nếu điều kiện giao thông cho phép và bảo đảm an toàn, phương tiện khác có thể đi qua bên phải những xe này theo đúng hướng dẫn của hệ thống báo hiệu đường bộ.

Các trường hợp không được vượt xe

Không bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 14 Luật Giao thông đường bộ; Trên cầu hẹp có một làn xe; Đường vòng, đầu dốc và các vị trí có tầm nhìn hạn chế;  Nơi đường giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt; Khi điều kiện thời tiết hoặc đường không bảo đảm an toàn cho việc vượt; Xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.

Người điều khiển phương tiện giao thông cũng cần lưu ý khi trên đường đặt biển báo sau thì phải tuân thủ: Biển số P.125 "Cấm vượt"; Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới vượt nhau (kể cả xe được ưu tiên theo quy định) nhưng được phép vượt xe máy 2 bánh, xe gắn máy; Biển hết hiệu lực cấm khi có biển số P.133 "Hết cấm vượt" hoặc đến vị trí đặt biển số P.135 "Hết tất cả các lệnh cấm" nếu đồng thời có nhiều biển cấm khác hết tác dụng. Biển số P.126 "Cấm xe ô tô tải vượt"; Biển số P.126 "Cấm xe ô tô tải vượt".

cac truong hop tai xe duoc phep vuot phai va muc phat vi pham moi nhat hinh anh 2
Người điều khiển xe ô tô, xet máy vượt không đúng quy định sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và trừ điểm giấy phép lái xe. (Ảnh minh họa: KT)

Biển có hiệu lực cấm các loại ôtô tải có khối lượng chuyên chở (theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) lớn hơn 3.500 kg kể cả các xe được ưu tiên theo quy định vượt xe cơ giới khác. Được phép vượt xe máy 2 bánh, xe gắn máy.

Biển không có giá trị cấm các loại xe cơ giới khác vượt nhau và vượt ô tô tải.

Biển hết hiệu lực cấm khi có biển số DP.133 "Hết cấm vượt" hoặc đến vị trí đặt biển số DP.135 "Hết tất cả các lệnh cấm" nếu đồng thời có nhiều biển cấm khác hết tác dụng.

Vượt bên phải không phải lúc nào cũng là hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, đây chỉ là ngoại lệ và được áp dụng trong một số trường hợp rất cụ thể như xe phía trước đang rẽ trái, đường có nhiều làn xe cùng chiều hoặc gặp xe chuyên dùng đang làm nhiệm vụ.

Điều đáng lo ngại là nhiều tài xế hiện vẫn hiểu nhầm rằng chỉ cần xe phía trước chạy chậm là có thể vượt bên phải. Chính nhận thức sai này không chỉ dẫn đến nguy cơ bị xử phạt mà còn làm gia tăng rủi ro tai nạn giao thông, đặc biệt tại các nút giao và khu vực có nhiều xe tải, xe container lưu thông.

Người điều khiển xe ô tô, xe máy vượt không đúng quy định sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và trừ điểm giấy phép lái xe, trường hợp gây tai nạn giao thông, gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với người điều khiển ô tô, lỗi vượt xe về bên phải trong trường hợp không được phép vượt có thể bị phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Nếu hành vi trên gây tai nạn, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Tuệ Minh/VOV.VN
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