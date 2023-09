Khởi tố trùm giang hồ Quân "Idol" ở Quảng Trị

Kiên Giang: Bắt nhóm “giang hồ nông trường Phú Quốc"

VOV.VN - Ngày 3/7, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Phòng Trọng án - Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang và Công an TP Phú Quốc vừa đồng loạt triển khai nhiều mũi công tác, tổ chức bắt giữ, khám xét nơi ở các đối tượng phạm tội trong băng nhóm “giang hồ nông trường Phú Quốc”.