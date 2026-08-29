English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đồng Nai chi trả hơn 1,9 tỷ đồng hỗ trợ dân bị voi rừng tàn phá nương rẫy

Thứ Bảy, 17:50, 29/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND xã Thanh Sơn, TP. Đồng Nai (trước là huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai), vừa ban hành quyết định chi trả hơn 1,9 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do voi rừng gây ra.

Khoản tiền này được phân bổ cho 85 hộ dân gánh chịu tổn thất về cây trồng, hoa màu từ ngày 1/1/2021 đến 31/12/2023. Nguồn vốn đền bù được trích từ dự phòng ngân sách cấp xã Thanh Sơn năm 2026. Để đảm bảo an toàn và minh bạch, toàn bộ khoản tiền sẽ chi trả qua tài khoản Ngân hàng Agribank Chi nhánh Định Quán.

Dong nai chi tra hon 1,9 ty dong ho tro dan bi voi rung tan pha nuong ray hinh anh 1
Voi rừng thường xuyên mò vào nương rẫy tìm kiếm thức ăn

Phòng Kinh tế xã chịu trách nhiệm phối hợp cùng các bên liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thanh Sơn cũng tham gia giám sát toàn bộ quá trình chi trả này. Toàn thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 30 cá thể voi sinh sống. Nhiều năm qua, voi rừng thường xuyên mò vào nương rẫy tìm kiếm thức ăn.

Các khu vực ghi nhận voi xuất hiện nhiều gồm xã Tân Lợi, Phú Lý, Thanh Sơn, Đan Lua, Tà Lài và phường Trị An. Việc này gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống sản xuất của bà con vùng ven rừng Quốc gia Nam Cát Tiên.

Dong nai chi tra hon 1,9 ty dong ho tro dan bi voi rung tan pha nuong ray hinh anh 2
Đồng Nai còn khoảng 30 cá thể voi 

Từ năm 2017, dự án khẩn cấp bảo tồn voi đã được triển khai quy mô. Địa phương cho lắp đặt hệ thống hàng rào điện dài hơn 72km. Ngoài ra, dự án còn xây dựng 3 chòi giám sát, 8 bảng cảnh báo nguy hiểm, 6 hồ nước nhân tạo và 18km đường tuần tra. Dù vậy, đàn voi vẫn nhiều lần vượt rào ra ngoài quấy phá, đe dọa đến tính mạng và tài sản người dân.

Nhằm chủ động ứng phó, địa phương đã thành lập các đội phản ứng nhanh tại các địa bàn trọng điểm. Lực lượng này gồm 75 thành viên hoạt động theo cơ chế phối hợp liên ngành. Nhiệm vụ chính là theo dõi, phát tín hiệu cảnh báo sớm khi voi tiến gần khu dân cư.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đường trên cao xuyên rừng Đồng Nai, thiết kế đặc biệt cho voi và động vật hoang dã
Đường trên cao xuyên rừng Đồng Nai, thiết kế đặc biệt cho voi và động vật hoang dã

VOV.VN - Ngày 30/6, UBND TP. Đồng Nai đã tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng 13 km đường trên cao xuyên Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai. Đây là dự án hạ tầng giao thông đặc biệt, được thiết kế với các giải pháp công nghệ hiện đại nhằm mục tiêu hài hòa giữa phát triển hạ tầng và bảo tồn hệ sinh thái.

Đường trên cao xuyên rừng Đồng Nai, thiết kế đặc biệt cho voi và động vật hoang dã

Đường trên cao xuyên rừng Đồng Nai, thiết kế đặc biệt cho voi và động vật hoang dã

VOV.VN - Ngày 30/6, UBND TP. Đồng Nai đã tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng 13 km đường trên cao xuyên Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai. Đây là dự án hạ tầng giao thông đặc biệt, được thiết kế với các giải pháp công nghệ hiện đại nhằm mục tiêu hài hòa giữa phát triển hạ tầng và bảo tồn hệ sinh thái.

Voi rừng xuất hiện thường xuyên gần khu dân cư ở Đồng Nai
Voi rừng xuất hiện thường xuyên gần khu dân cư ở Đồng Nai

VOV.VN - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai vừa thông tin về việc voi rừng thường xuyên xuất hiện từ đầu tháng 4/2025 đến nay gần khu vực dân cư ở xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu).

Voi rừng xuất hiện thường xuyên gần khu dân cư ở Đồng Nai

Voi rừng xuất hiện thường xuyên gần khu dân cư ở Đồng Nai

VOV.VN - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai vừa thông tin về việc voi rừng thường xuyên xuất hiện từ đầu tháng 4/2025 đến nay gần khu vực dân cư ở xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu).

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục