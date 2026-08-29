Đồng Nai chi trả hơn 1,9 tỷ đồng hỗ trợ dân bị voi rừng tàn phá nương rẫy

Khoản tiền này được phân bổ cho 85 hộ dân gánh chịu tổn thất về cây trồng, hoa màu từ ngày 1/1/2021 đến 31/12/2023. Nguồn vốn đền bù được trích từ dự phòng ngân sách cấp xã Thanh Sơn năm 2026. Để đảm bảo an toàn và minh bạch, toàn bộ khoản tiền sẽ chi trả qua tài khoản Ngân hàng Agribank Chi nhánh Định Quán.

Voi rừng thường xuyên mò vào nương rẫy tìm kiếm thức ăn

Phòng Kinh tế xã chịu trách nhiệm phối hợp cùng các bên liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thanh Sơn cũng tham gia giám sát toàn bộ quá trình chi trả này. Toàn thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 30 cá thể voi sinh sống. Nhiều năm qua, voi rừng thường xuyên mò vào nương rẫy tìm kiếm thức ăn.

Các khu vực ghi nhận voi xuất hiện nhiều gồm xã Tân Lợi, Phú Lý, Thanh Sơn, Đan Lua, Tà Lài và phường Trị An. Việc này gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống sản xuất của bà con vùng ven rừng Quốc gia Nam Cát Tiên.

Đồng Nai còn khoảng 30 cá thể voi

Từ năm 2017, dự án khẩn cấp bảo tồn voi đã được triển khai quy mô. Địa phương cho lắp đặt hệ thống hàng rào điện dài hơn 72km. Ngoài ra, dự án còn xây dựng 3 chòi giám sát, 8 bảng cảnh báo nguy hiểm, 6 hồ nước nhân tạo và 18km đường tuần tra. Dù vậy, đàn voi vẫn nhiều lần vượt rào ra ngoài quấy phá, đe dọa đến tính mạng và tài sản người dân.

Nhằm chủ động ứng phó, địa phương đã thành lập các đội phản ứng nhanh tại các địa bàn trọng điểm. Lực lượng này gồm 75 thành viên hoạt động theo cơ chế phối hợp liên ngành. Nhiệm vụ chính là theo dõi, phát tín hiệu cảnh báo sớm khi voi tiến gần khu dân cư.