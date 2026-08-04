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Du lịch Đắk Lắk: Khám phá vẻ đẹp nguyên sơ khu rừng ngập nước Hòa Thịnh

Thứ Ba, 06:01, 04/08/2026
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VOV.VN - Trong tổng thể cảnh quan sông nước, núi non của Hòa Thịnh, có một khu rừng ngập nước độc đáo với hệ động thực vật phong phú. Với địa hình trải rộng được bao quanh là đồi núi và những con sông uốn lượn nên thơ, đây là tài nguyên quý giá đang được địa phương đưa vào quy hoạch phát triển du lịch.

Khu vực Hòa Thịnh được nhiều người biết đến là vùng "rốn lũ" của Đắk Lắk, bởi đây là vùng tiểu khí hậu có lưu lượng mưa bình quân cao nhất trong năm của tỉnh. Có dịp đến Hòa Thịnh, hãy thử trải nghiệm di chuyển bằng thuyền chèo tay trên mặt nước Bàu Đá phẳng như gương, có thể nhìn thấu thực vật thủy sinh dưới làn nước mát. Những cồn cỏ, đồi cây, đá tảng lô nhô, và những vạt sen thơm ngát cả ngày hè, càng làm cảnh quan Bàu Đá thêm quyến rũ. 

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Những đồng lúa hồi sinh sau lũ lịch sử hai bên sông Bánh Lái, đưa du khách đến rừng Bàu Đá

Năm nay đã bước sang tuổi "thất thập", ông Đào Kim Thông (thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh) đã gắn bó với khu rừng ngập nước này từ nhỏ và cũng trải qua những năm tháng chiến tranh ác liệt. Theo lời kể của ông, từ thời chống Pháp, chống Mỹ, chính khu rừng ngập nước Bàu Đá này đã chở che cho người dân và nuôi sống cách mạng để làm nên cuộc đồng khởi Hòa Thịnh năm 1960, sau đó là tránh được các đợt thảm sát của địch những năm 1963, 1964. 

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Một vùng non xanh nước biếc tại Hòa Thịnh

Dịp tháng 7, tháng 8, hoa sen, hoa súng ở Bàu Đá Hòa Thịnh vẫn còn rất sung sức. Sắc hồng, sắc trắng, sắc tím của những vạt hoa mặt nước cùng khoe vẻ biếc với hoa lộc vừng, hoa bằng lăng từ trên cao… càng điểm tô cho bức tranh rừng ngập nước Bàu Đá thêm rực rỡ, cuốn hút.

Với người dân địa phương, Bàu Đá vừa là cảnh quan đặc sắc, vừa là vùng đất lịch sử, cũng là nơi có nhiều sản vật: "Tôi thấy vẻ đẹp ở đầm Bàu Đá này là có các loài khỉ, chim, cá, rồi các loại cây bần, hoa sen, hoa súng... Đủ loại cây và là điểm du lịch rất đẹp, từ tháng 12 cho đến tháng 9, tháng 10 dương lịch là thời gian đẹp nhất".

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Khu vực rừng ngập nước đang mùa sen nở

Suốt nhiều năm qua, người dân thôn Mỹ Điền, nói riêng và các thôn, xã lân cận sống dựa vào nguồn lợi thủy sản của khu rừng ngập nước này. Không những vậy, với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, cùng hệ sinh thái phong phú, đa dạng, khu rừng ngập nước Bàu Đá Hòa Thịnh đang đứng trước cơ hội phát triển du lịch sinh thái, tạo thêm sinh kế cho người dân.

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Những cánh rừng mọc sát mé sông

Theo ông Phương Văn Lành - Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk), địa phương đang định hướng phát triển rừng ngập nước Bàu Đá thành điểm du lịch cộng đồng, gắn với bảo tồn thiên nhiên và phát huy các giá trị văn hóa bản địa. 

Chính quyền xã Hòa Thịnh sẽ nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ, như tập huấn về văn hóa du lịch cho người dân, trang bị ghe và áo phao để người dân tham gia làm du lịch cộng đồng. Các hoạt động dịch vụ tại khu vực này sẽ dần được hình thành, để khi du khách tới thì có trải nghiệm, dịch vụ đáp ứng các nhu cầu cần thiết như ăn uống, di chuyển...

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Xuồng đưa khách len lỏi giữa vùng sông nước

Ông Phương Văn Lành cho biết: "Địa phương đã tổ chức thử nghiệm tour trải nghiệm du lịch Bàu Đá. Sắp tới sẽ xây dựng đề án phát triển du lịch cộng đồng theo hướng thành lập hợp tác xã du lịch cộng đồng, và những người dân tại làng Mỹ Điền này sẽ là những người trực tiếp tham gia làm du lịch. Họ sẽ chèo thuyền đưa du khách tham quan rừng ngập nước Bàu Đá, và sẽ là những người giới thiệu cảnh quan, tiềm năng cùng phong cảnh của đầm ngập nước Bàu Đá này".

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Du khách khám phá rừng ngập nước

Hòa Thịnh - nơi từng là vùng "rốn lũ" gian khó nay đang đứng trước ngưỡng cửa chuyển mình đầy hứa hẹn. Việc đánh thức tiềm năng du lịch tại đầm Bàu Đá không chỉ mở ra sinh kế mới, nâng cao đời sống cho người dân, mà còn là "chiếc chìa khóa" cho công tác bảo tồn và phát huy vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên. Với hệ sinh thái trù phú cùng bức tranh thủy mặc hữu tình, rừng ngập nước Bàu Đá hứa hẹn sẽ trở thành một điểm đến sinh thái hấp dẫn, mời gọi du khách thập phương về thưởng lãm và hòa mình trong khung cảnh yên bình nơi đây.

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Đắk Lắk phát triển sản phẩm đặc trưng để thu hút 10 triệu du khách

VOV.VN - Tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng, hình thành những điểm đến đặc sắc, đẩy mạnh liên kết thương mại - du lịch và hoàn thiện hạ tầng phục vụ phát triển là những yêu cầu được lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đặt ra tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh diễn ra chiều 31/7.

CTV Lê Biết/VOV-Tây Nguyên
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