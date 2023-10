Mâu thuẫn do ghen tuông, nữ công nhân rơi từ tầng 3 xuống đất tử vong

VOV.VN - Do nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác nên giữa Giàng Seo Dơ và vợ có xảy ra to tiếng, cãi vã trong lúc giằng co, Dơ đã dùng tay kéo và đẩy vợ ngã từ hành lang tầng 3 xuống sân nhà trọ dẫn đến tử vong.